Video. Captan a grupo de mujeres saqueando una farmacia de San Francisco

En redes sociales está circulando un video en el que se muestra a un grupo de mujeres huyendo por la calle luego de haber asaltado una farmacia de San Francisco.

Un testigo del presunto asalto grabó el momento en que un grupo de cuatro mujeres salían corriendo de una farmacia CVS de la ciudad con bolsas llenas de artículos robados.

Según informes del medio local KTVU Fox2, el incidente ocurrió a inicios de esta semana cerca de las 5 pm en un complejo comercial en Van Ness Avenue y Jackson Street.

El testigo dijo que las cuatro mujeres estaban “recogiendo el lugar en seco” e incluso le preguntaron a los empleados si iban a llamar a la policía por el robo a lo que los empleados no respondieron y sólo “se encogieron de hombros”.

1/2: These 4 women ran off after going into @cvspharmacy at Van Ness & Jackson in SF and "picking the place dry," witness says pic.twitter.com/wWquomKqXr

En las imágenes se muestra a las mujeres de raza negra bajando las escaleras a gran velocidad para después cruzar corriendo un estacionamiento y girar la esquina de una lavandería.

Con ellas llevaban cargando varias bolsas grandes cada una con los objetos robados. Dos de ellas iban cubiertas de la cabeza, sin embargo, las cuatro mostraron su rostro e incluso voltearon a ver al testigo que estaba grabado todo.

Dentro de la tienda, las mujeres dejaron varios productos en el suelo porque al parecer no tuvieron tiempo de echarlas a sus bolsas de la prisa que llevaban.

2/2: After these 4 women ran off after boosting merch from @cvspharmacy at Van Ness & Jackson in SF, witness @SteveAdams80182 says he asked staffers if they were going to call @SFPD “but they just shrugged” pic.twitter.com/m6zWHOnYC6