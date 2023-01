Video. Cliente intenta raptar a barista a través de drive-thru en Washington

Una barista estuvo a punto de ser raptada por un cliente que quiso someterla a través de la ventanilla drive-thru de una cafetería en Washington, Estados Unidos.

Los hechos ocurrieron el pasado 16 de enero, cuando el sujeto llegó al establecimiento en una camioneta gris, cerca de las 5 de la mañana.

En el video, difundido por la Policía de Auburn, se observa que la trabajadora le está entregando el cambio al sujeto, luego de realizar el pago por su pedido. Pero en lugar de tomar el dinero, el cliente agarró el brazo de la joven y quiso engancharla con “un dispositivo de cierre”.

La joven se resistió y alcanzó a zafarse de la mano del hombre, quien inmediatamente arrancó la camioneta y dejó caer su dinero.

“El Departamento de Policía de Auburn está solicitando cualquier información que ayude a identificar al sospechoso que trató de secuestrar a la barista durante las primeras horas de la mañana", publicaron las autoridades junto con el video.

Luego de que la grabación de cámaras de seguridad se difundió en redes sociales, las autoridades confirmaron que un día después detuvieron al principal sospechoso del intento de secuestro de la barista.

UPDATE: After overwhelming support from the community, APD has arrested a suspect in this case. https://t.co/OG4z7a5m0T