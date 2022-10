Video. Desquiciado hombre empuja a pasajero al metro de Nueva York

La policía de Nueva York está buscando a un criminal “trastornado” que empujó a un pasajero, de 26 años, frente a un tren en pleno funcionamiento en la ciudad.

En un video que está circulando en redes sociales se puede ver al sospechoso, aparentemente sin hogar y con problemas mentales, paseando por la plataforma del tren en la calle 149 del Bronx segundos antes de la agresión al azar.

El sospechoso, con los ojos alerta bastante abiertos, cabello despeinado y ropa negra comenzó a acechar a un pasajero que llegó a la plataforma y mientras esperaba el tren, el agresor corrió detrás de él y lo empujó hacia las vías. Segundos antes trató de empujarlo, pero la víctima volteó a verlo.

Antes de ser arrollado por el convoy que se acercaba, los usuarios presentes no tardaron en ayudarlo a subir y rescatarlo de la tragedia.

El criminal logró escapar mientras los usuarios se ocupaban de la víctima, pero su rostro la prueba de su agresión quedó grabada en una cámara de seguridad.

Los agentes del Departamento de Policía de Nueva York compartieron dichas imágenes para pedir ayuda al público a identificarlo.

A través de un mensaje compartido en Twitter sobre el incidente, NYPD escribió: “Se busca por peligro imprudente”. Y agregó: “El sospechoso, sin preocupación, empujó a un hombre de 26 años hacia las vías del tren cuando llegaba el tren 6”.

