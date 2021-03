Video. Gracias a vacuna Covid, niño puede abrazar a su abuela

Una vez que los adultos mayores, y actuales candidatos a recibir la vacuna covid, reciben su dosis completa, pueden retomar algunas actividades y hacer cosas simples que durante la pandemia fueron prohibidas, como salir a la calle, reunirse con personas en interiores e incluso dar abrazos.

En Pensilvania, fueron justo abrazos lo que un niño de 3 años le dio a su abuela después de que ella recibiera su segunda dosis de la vacuna con la seguridad de que ninguno iba a contagiarse de coronavirus.

El pequeño Trax no había visto a su abuela, Jean Chvala, desde hace 15 meses, durante la Navidad de 2019 y antes de que la pandemia llegara a cambiar el rumbo de Estados Unidos.

Durante una conmovedora reunión, el niño y su abuela de 71 años corrieron para abrazarse en una reunión sorpresa organizada y captada por la madre del niño, Kelsey Chvala, que estuvo pendiente del proceso de vacunación de su suegra.

La mujer de 71 años llegó a la guardería del niño y lo esperó hasta que fue su receso. Al ver a su abuela, Trax corrió y con un efusivo abrazo comenzó a llorar.

“Ve a verla”, le dijo la mamá al niño, quien corrió por el camino hacia su abuela.

“La reacción fue absolutamente invaluable y llenó nuestros corazones con mucho amor”, señaló Kelsey a WTAE.

Kelsey ideó el plan cuando la señora recibió su segunda dosis, porque ambos se extrañaban mucho y el niño siempre preguntaba por su abuela.

“Ella [Jean] dijo: ‘¡Eso sería genial!’ Y dije: ‘Se va a enloquecer cuando te vea’, y efectivamente lo hizo”, dijo Kelsey.

Asimismo, Jean aceptó que había pasado meses difíciles por no ver a su nieto. “Fue difícil. Lo contacté por FaceTime y pude hablar con él a través del chat video, pero fue difícil no estar con él”.

Según el niño, lo que más extrañada de su Nan, como la llama cariñosamente, fue su cocina y al parecer sus afectuosos abrazos.

Esta es una las muchas historias que se han ido reproduciendo en las últimas semanas en todo el mundo, cuando los adultos mayores por fin pueden encontrarse y abrazar a sus seres queridos gracias a las inmunizaciones, después de un año de estar en aislamiento.

Tan sólo en EU, la vacuna anticovid a llegado a 32 millones 904 mil 161 de habitantes, de los más de 332 millones 915 mil habitantes que tiene el país, hecho que refleja un aceleramiento en las aplicaciones, según los Centros para el Contro y prevención de Enfermedades (CDC).

Debido a la cantidad de vacunas repartidas, los CDC han modificado sus pautas sanitarias para que las personas inoculadas puedan regresar a la nueva normalidad.

Actualmente, las personas vacunadas, pueden reunirse en interiores con personas no vacunadas de otros hogares sin cubrebocas, a menos que dichas personas tengan un alto riesgo de contraer covid grave.

También pueden reunirse con personas sin cubrebocas que estén vacunadas y evitar las cuarentenas si viajan a otros estados.

Lo que no pueden hacer todavía es dejar de usar cubrebocas en espacios públicos, mantener el distanciamiento social, evitar multitudes y lugares poco ventilados.

Tampoco deben dejar el cubrebocas si se reúnen con personas no vacunadas de más de un hogar, si están en riesgo de enfermar gravemente de Covid o reanudar viajes al extranjero.

#COVID19 vaccines are effective at protecting you from getting sick. Based on what we know, people who have been fully vaccinated can start to do some things that they had stopped doing because of the pandemic. To learn more, visit: https://t.co/FJMon7WlFO. pic.twitter.com/AjnGbe62us