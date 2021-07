Video. Hombre derriba a mujer para tocarla en calles de Nueva York

Un hombre es buscado en la ciudad de Nueva York por derribar a una mujer, en calles de Brooklyn, para abusar de ella.

Cámaras de seguridad captaron en video el momento en que el hombre siguió a la víctima en la avenida Morgan, casi al cruce con la calle Stagg. El sujeto, vestido con pantalones de camuflaje y una playera negra, primero caminó detrás de la mujer.

Después de unos minutos, la joven se detuvo para revisar su celular y el sujeto siguió caminando.

No obstante, cuando la mujer retomó su caminar, el sujeto corrió hacia ella y brincó hacia su cuello para derribarla. Al tackearla, la joven quedó tirada en la avenida Morgan y el agresor no la soltó, según muestra el video.

Mientras la retenía del cuello, el hombre metió su mano debajo de los shorts que llevaba la víctima y tocó sus glúteos. La joven trató de defenderse pero no logró hacerlo.

WANTED for a Forcible Touching on 6/28/21 at approximately 8:10 PM, in the vicinity of Morgan Ave & Stagg St @NYPD90Pct Brooklyn, The male tackled the woman from behind & grabbed her buttocks. Any info call or DM NYPDTips at 800-577-TIPS. Reward up to $3,500 pic.twitter.com/JziLYbouY0