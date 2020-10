Video. Melania suelta la mano de Donald Trump en nuevo 'desplante'

Usuarios de redes sociales se enfrascaron en una discusión sobre la estabilidad del matrimonio presidencial luego de que circulara un video donde Melania Trump aparta su mano de la de Donald Trump en cuanto termina el último debate presidencial.

El momento fue capturado la noche del jueves. Al finalizar el debate presidencial en Nashville,Tennessee, Melania Trump y Jill Biden se acercaron a saludar a sus esposos.

Jill abrazó a Joe Biden y la pareja habló por un momento, antes de que el demócrata se inclinara para hablar con la moderadora Kristen Welker.

Mientras tanto, el presidente y la primera dama se tomaron de la mano por un corto tiempo, posaron para las cámaras y hablaron con la moderadora. Pero en cuanto se dispusieron a salir del escenario, Melania Trump soltó rápidamente y de manera tajante la mano de su esposo.

I know we hate a "Melania HATES him" narrative BUT I MEAN pic.twitter.com/dpXKEOe2So