Video. Mujer agrede con extintor a trabajadores en aeropuerto de Atlanta

Una mujer fue arrestada luego de rociar el polvo de un extintor a los trabajadores de una aerolínea en el Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta, en Georgia.

Los hechos ocurrieron la noche del martes pasado, en la terminal D del aeropuerto. Según los testigos, la pasajera intentó abrir una puerta de seguridad y los empleados se lo impidieron.

En ese momento, la mujer enfureció y tomó el primer extintor que se encontró en la sala de espera de la aerolínea Delta.

Un viajero que se encontraba en la sala de espera captó en video el momento en que la mujer tomó el extintor y comenzó a rociar a todos los trabajadores que encontraba a su paso.

Todo el polvo del extinguidor se propagó por el pasillo frente a los mostradores de Delta, lo que bloqueó la visibilidad durante varios minutos.

La mujer primero roció el polvo contra los asistentes de vuelo y cuando llegaron los agentes de seguridad también los cubrió completamente con el químico.

A woman sprays Delta employees with a fire extinguisher at an Atlanta airport. pic.twitter.com/LzR1zFwqLM