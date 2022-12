Video. Mujer arroja agua a indigente afuera de tienda durante helada de -3°C

En redes sociales está circulando un video que ha causado indignación entre los internautas por la agresión que se muestra contra una persona sin hogar en medio de las heladas que están azotando Estados Unidos.

Y es que en las imágenes se ve a una trabajadora de la tienda de alimentos Triple S Food Mart, en Louisiana, arrojando un bote de agua sobre una mujer sin hogar que se encontraba sentada en la acera.

El incidente sucedió el pasado 26 de diciembre en Foster Drive, en la comunidad de Baton Rouge, Louisiana, donde las temperaturas han rondado los -3°C, según el meteorológico.

Kasey Young, de 44 años, estaba molesta por ver a la mujer sentada afuera de la tienda, lo que la llevó a tomar un balde grande de agua para después arrojarlo sobre la cabeza de la víctima.

El video fue tomado por un supuesto compañero de trabajo que se unió a sus intenciones y decidió documentar la agresión detrás de ella en lugar de ayudar a la indigente. De hecho, el video originalmente fue compartido por la misma Kasey en Facebook para presumir su agresión.

Después de tirar el agua, Kasey se dirige con violencia a la mujer diciéndole: “¡Muévete! No lo digo de nuevo. ¡Muévete! Limpia esta mi*rda. Estoy harta de esta mi*rda. Todos ustedes tienen todo mi piso luciendo como un…”.

Justo en el momento interviene el hombre que la grabó pidiéndole a la persona sin hogar que se fuera del estacionamiento.

Louisiana convenience store worker fired after hurling bucket of water over homeless woman sitting outside during 26 degree weather. pic.twitter.com/wKC147yJrP