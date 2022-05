Video. Mujer muere tras ser aplastada en trágico accidente en Nueva York

Una mujer de Queens, Nueva York murió después de experimentar un trágico accidente de tránsito dentro de su vecindario.

De acuerdo con un video que circula en redes sociales, la mujer fue aplastada entre dos autos estacionados cuando intentaba detener a un camión que estaba siendo robado.

Florence Ngwu, de 49 años, quedó atrapada entre los dos autos estacionados que fueron arrastrados por el camión fuera de control.

Un informe hecho por las autoridades a The Post señaló que la mujer había sobrevivido al impacto, pero murió poco después mientras era atendida de emergencia en el Hospital de Jamaica, Queens.

El vehículo robado golpeó a varios autos estacionados mientras intentaba dar vuelta en U. Antes de atropellar a la mujer, golpeó la parte trasera de un auto y lo empujó hasta que se estrelló con otro por delante.

En las imágenes, captadas por un transeúnte, se aprecia que el conductor del camión acelera para darse a la fuga mientras la mujer queda aplastada entre los autos gritando de dolor.

Junto a la mujer se encontraba su hija y otro acompañante masculino que también fueron derribados por el camión, pero al parecer no experimentaron daños graves ya que se levantaron del suelo para ayudar a Florence.

Luego del accidente, los vecinos llamaron al 911 para que fueran por Ngwu. El personal de emergencias identificó a la víctima como una madre de cuatro hijos oriunda de Nigeria, que trabajaba como enfermera en un hogar de ancianos en Queens.

“Los médicos básicamente dicen que no quieren darnos falsas esperanzas. Se acercaron a mi tío y le dijeron que depende de él lo que quiere que suceda ahora porque vimos cómo se veía y pudimos ver por nosotros mismos que las cosas se ven terribles”, dijo la sobrina de la víctima, Nnenna, en una entrevista con The Post antes de que le dieran la noticia de su fallecimiento.

