Video. Policía golpea a afroamericano en la cara y lo deja inconsciente

Un video en el que se muestra el abuso policial en contra de personas afroamericanas se está haciendo viral en redes sociales.

En las imágenes difundidas en Twitter se muestra a un agente del Departamento de Policía de Detroit golpeando en la cara a un hombre de raza negra hasta el punto de dejarlo sobre el suelo inconsciente por unos segundos.

Poco después el policía agresor lo trata de levantar, lo sienta sobre el pavimento hasta que el hombre regresa en sí.

El incidente se dio durante una presunta pelea en las calles de Greektown, Detroit entre policías y civiles.

El video ha sido compartido en redes sociales y ha sido reproducido más de 1.2 millones de veces. En los comentarios los usuarios han acusado de fuerza excesiva y brutalidad policial.

A Detroit police officer punched a man in the face with so much force that he fell backwards onto the pavement and appeared unconscious for a few seconds. This is NOT how police should interact with citizens & this use of force must NOT be tolerated. pic.twitter.com/otTp7VVIoR