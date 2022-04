Video. ¿Por qué Mike Tyson golpeó a un fan en un avión?

El famoso boxeador Mike Tyson acaba de protagonizar una nueva polémica al golpear a un hombre con el que compartía un vuelo de San Francisco a Florida.

En redes sociales se está viralizando un video en el que se muestra al ex campeón de peso pesado goleando a un fanático que iba en el asieto de atrás en el avión. Al parecer el hombre estaba molestando a Tyson e hizo que su paciencia llegara al límite.

Las imágenes fueron captadas por el celular de otro pasajero que identificó a la estrella del boxeo.

Según los informes, el pasajero inicialmente tuvo un encuentro cordial con Mike, incluso él y otro amigo lo saludaron y se tomaron fotos con él cuando abordaron el avión.

Sin embargo, conforme pasaban los minutos, dicho pasajero comenzó a molestarlo desde su lugar y a hablar de él como si estuviera en confianza.

Eventualmente Tyson se molestó con el hombre y le pidió numerosas veces que lo dejara en paz y se callara, pero el hombre le habló al oído y le dijo que se relajara.

Un testigo le dijo a TMZ que cuando el deportista llegó a su límite se levantó de su asiento, se volteó hacia el hostigador y comenzó a darle varios golpes en la cara, demostrándole su talento con el puño y su fuerza.

En uno de los videos captados se escucha a otro pasajero que le dice a Mike, de 55 años, que dejara de golpearlo. “Oye, oye, oye, Mike, vamos, deja eso”, pero la ráfaga de golpes no pararon.

Por su parte, en otras imágenes tomadas por más pasajeros mostraron al joven, aún sin identidad revelada, con la cara ensangrentada y algunas lesiones en la frente, principalmente.

El padre de la víctima denunció que Mike Tyson había golpeado a su hijo, pero no señaló las razones ni habló de las acciones evidentes de su hijo que hicieron enojar a la estrella.

Tyson couldn’t possibly be more in the right https://t.co/xHUGCBuyTv pic.twitter.com/RzstEWxIgl