Video. Sorprende “bola de fuego” en el cielo a habitantes de Alaska

Los habitantes de Alaska quedaron sorprendidos al ver una bola de fuego cruzando el cielo durante la madrugada de este miércoles.

El fenómeno fue captado por cámaras de vigilancia de residencias que se encuentran en la región de Anchorage y los videos fueron difundidos en redes sociales.

En una de las grabaciones, compartida en Twitter por Brian Brettschneider, se observa una esfera brillante cayendo del cielo y mostrando más luz conforme se acercaba al suelo.

En redes sociales, los habitantes de regiones de Alaska como Anchorage o Wasilla se preguntaron cuál era el origen del fenómeno. “Esta es una loca manera de empezar el día. Hay un frío estúpido y ahora hay fuego cayendo del día”, comentó una usuaria en redes sociales.

Además, el avistamiento de la bola de fuego coincidió con el solsticio de invierno, lo que causó que se registrara la noche más larga del año en el hemisferio norte del planeta.

Fireball looking north from Anchorage, Alaska, at 5:47 a.m. pic.twitter.com/oDliKLvyd8