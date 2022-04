Video. Tesla sin conductor choca con millonario jet privado

En redes sociales se está viralizando un video en el que se muestra cómo un Tesla sin conductor se estrella contra un jet privado que se encontraba en pista.

Las imágenes, captadas por un teléfono celular, muestran un Tesla Model Y sin conductor dirigiéndose lentamente a un jet privado, de $3.5 millones de dólares, estacionado sobre la pista de aterrizaje del aeropuerto Felts Fielden de Spokane, Washington.

Según los informes, el incidente ocurrió durante un evento organizado por el fabricante de aviones Cirrus, cuando el dueño del auto estaba probando uno de las funciones de piloto automático e invocación que hace que el auto se dirija a cierto lugar por manejo remoto del dueño.

La función Invocación Inteligente o Smart Summon es posible cuando el propietario le ordena al auto, sin conductor, que navegue por cierto espacio con obstáculos hacia él.

lol someone tried to summon their Tesla via autopilot at an aviation trade show and it crashed into a 3 million dollar jet pic.twitter.com/ae1Th49YsG