Video. Tobogán de Detroit cierra el mismo día de su reapertura por lesionar a usuarios

Una popular atracción en Detroit tuvo que cerrar poco después de haber sido reabierto tras la pandemia debido al peligro que representa para los usuarios.

Se trata del tobogán gigante del parque estatal Belle Isle Park que causó severas lesiones a sus invitados debido a la velocidad y su diseño de deslizamiento y caída.

La atracción había sido reabierta la semana pasada tras dos años cerrada. Los funcionarios del Departamento de Recursos Naturales de Michigan la cerraron después de que se viralizaron videos de los visitantes saliendo disparados hacia el aire y cayendo como peso muerto sobre las áreas onduladas del tobogán.

En los videos que circulan principalmente en Twitter se ven a los usuarios deslizándose por el tobogán, elevándose por los aires a partir de la segunda ondulación y cayendo con fuerza sobre el metal, hasta el punto de escucharse a los huesos de la espalda o caderas chocar con la superficie.

The giant slide at Belle Isle Park in Michigan was open for only 4 hours before workers shut it down to make adjustments.



I wonder why they decided to do such a thing pic.twitter.com/q7jpFdLdAO