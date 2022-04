Video. Turistas saltan de bote antes de ser aplastados por puente en Florida

Un grupo de vacacionistas pasaron momentos de terror al estar a punto de ser aplastados por un puente levadizo en el poblado de Júpiter, en Florida.

Una persona que se encontraba a unos metros del incidente, que ocurrió en marzo, captó en video a los vacacionistas y las imágenes se acaban de viralizar en redes sociales.

En el clip se muestra que la embarcación comienza a moverse mientras se eleva el puente y los turistas comienzan a saltar al mar.

Uno de los hombres que ya se había lanzado al mar regresa al bote para ayudar a quienes todavía se encontraban a bordo.

“¡Salgan! ¡Salgan!”, gritaron las personas que los estaban filmando, pero no grabaron el instante en el que todos se pusieron a salvo.

Según comentaron testigos a Fox News, los vacacionistas llevaban 20 minutos parados en el mar cuando el puente se comenzó a abrir para que pasara un velero. La embarcación se acercó a ese lugar para resguardarse de la lluvia e ignoraron los letreros que señalaban que estaba prohibido el paso.

