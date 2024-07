Martin Cirio, un popular youtuber conocido por expresar opiniones polémicas, es acusado de misógino por los recientes comentarios que realizó en contra de las mujeres con sobrepeso.

El influencer, originario de Buenos Aires, Argentina, señaló en medio de uno de sus videos que “las gordas siempre son malas”, sin embargo, causó el enojo del público cuando continuó hasta lanzar apodos ofensivos.

"Siempre la gorda es mala y graciosa. Vengativa también, siempre. Aunque se oculten detrás de una cara buena. Además, la gorda es pu*a", comentó.

Tras la acusación, el video se hizo tendencia en X (antes Twitter), donde usuarios recordaron las anteriores polémicas del streamer conocido como ‘Samantha’ o ‘La Faraona’ y pidieron su “cancelación”.

Por esto que dijo Martín Cirio sobre “las gordas”: “Siempre son malas, vengativas y put4s”. pic.twitter.com/baLheIV9L5 — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) July 26, 2024

“Increíble que siga vigente y no esté #cancelado a estas alturas”, “Disculpen, ¿este no fue el asqueroso que hizo comentarios pedófilos sobre escolares de 12 años?”, indicaron.

Cirio, también dedicado a la creación de contenido en redes sociales, ha sido recriminado en múltiples ocasiones por su actitud “sin filtro”. En 2020, en medio de una discusión con el cantante ‘El Dipy’, salieron a relucir tweets antiguos del influencer, donde expresaba comentarios sexuales hacia adolescentes y niños.

De acuerdo con medios locales, el hecho se investigó hasta que fue denunciado por “apología a la pedofilia”, lo que provocó que las autoridades allanaran en su hogar para tomar sus aparatos electrónicos como celulares, computadoras y 89 unidades de almacenamiento.

Tras los problemas, Cirio se disculpó y se mudó a Estambul, Turquía, donde continuó con la creación de contenido para plataformas digitales hasta su regreso actual a Argentina, donde fue declarado inocente.

“Leyeron un montón de tuits aberrantes, cuando me desperté y vi las capturas que me mandaron mis amigos no podía creer cómo pude haber escrito algo tan aberrante. Obviamente los escribí yo pero no me reconocía, ni siquiera recordaba haberlos escrito. Yo tuve un proceso de deconstrucción y crecimiento que es muy reciente", comentó.

ya q martin cirio (la faraona) es tendencia voy a publicar algunos de sus tweets para q no quede en el olvido 💋💋 pic.twitter.com/FBDoBzgRQ6 — 𝖗𝖚𝖑𝖎𝖆𝖓𝖓𝖆❦ (@yuyitodealegria) March 4, 2024

¿Quién es Martin Cirio?

Martin Cirio, más conocido como ‘La Faraona’ es un influencer originario de Buenos Aires, Argentina, que cuenta con más de 800 mil seguidores y que se popularizó por sus videos de comedia, entretenimiento y viajes.

Es abiertamente homosexual, mantuvo una relación sentimental con un hombre conocido como Ignacio, sin embargo, su relación terminó por infidelidades de parte de su pareja. El youtuber, suele contar historias sobre la vida de la comunidad LGBT+ en diferentes partes del mundo.