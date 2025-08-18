El presidente de Ucrania, Volodomír Zelenski, agradeció este lunes en la Casa Blanca la carta que la primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, envió al mandatario de Rusia, Vladímir Putin, abogando por la reunificación de los niños ucranianos deportados a ese país en sus territorios ocupados.

"Muchas gracias a su esposa, la primera dama de los Estados Unidos. Ella envió una carta a Putin sobre nuestros niños. Mi esposa, la primera dama de Ucrania, le entregó esa carta, no a usted, sino a su esposa", dijo Zelenski entregando una misiva de agradecimiento a Trump, en el arranque de su encuentro en Washington.

Trump respondió diciendo que "la primera Dama sintió esto muy profundamente. Ella ha visto lo mismo que ustedes ven, y lo que yo también veo. Es horrible. Ella ama a los niños, tiene un hijo maravilloso al que probablemente ama más que a nadie, incluso más que a mí —odio admitirlo—".

El presidente estadounidense agregó que "era una carta muy hermosa" y que la misma fue "bien recibida" por Putin.

En la carta de la primera dama, que fue entregada en la cumbre bilateral Trump-Putin del pasado 15 de agosto, se pedía el fin de la guerra por el futuro de los niños que se ven inmersos en el conflicto y llamó a la consciencia de los líderes que tienen posibilidad de tomar decisiones.

En marzo de 2023, la Corte Penal Internacional (CPI) emitió una orden de arresto contra Putin por los delitos de deportación forzada y traslado ilegal de niños ucranianos a territorios ocupados por Rusia.

Se prevé que durante la reunión con Zelenski, Trump transmita también las condiciones propuestas por Putin para lograr la paz en el encuentro de Alaska del viernes pasado, entre ellas la cesión de territorio ucraniano invadido por Rusia, una opción que se califica de inaceptable por parte de Kiev.