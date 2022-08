Adamari López 'enciende' Instagram con su traje de baño más atrevido a los 51

La actriz Adamari López cada vez sorprende más con su transformación física. Este miércoles deslumbró a sus seguidores de Instagram al lucir una nueva sesión de fotografías en traje de baño para la edición internacional de Cuerpos Hot 2022.

La estrella latina presumió una figura torneada y casi irreal ataviada con un atrevido traje de baño negro cut out. La prenda tenía diversos paneles descubiertos que acentuaron su cintura y cadera, favoreciendo su silueta de reloj de arena.

Derrochó belleza al posar entre el agua y sentada sobre un piso blanco. Profundizó su mirada con delineador negro y lució una espectacular cabellera larga y ondulada.

“Mi gente bonita estas fotos me encantaron y sé que a ustedes también, por eso quiero que me ayuden a elegir mi nueva foto de perfil, ¿cuál les gusta?”, escribió y sumó decenas de comentarios que alabaron su belleza.

La presentadora puertorriqueña ha acrecentado su base de seguidores en redes sociales con divertidos videos cortos de comedia. En el más reciente, la expareja de Toni Costa ¿lanzó una indirecta?

“Ni celosa ni envidiosa, porque eso ya fue mío. Y vuelve a ser mío si me da la gana”, se le escucha decir en un video donde dobló la voz de la cantante colombiana Karol G. De inmediato sus seguidores especularon que el mensaje iba dirigido a Evelyn Beltrán, la actual pareja del padre de su hija.

Aunque Adamari López colocó el hashtag “SoloPorDiversión, su publicación se llenó de comentarios como “Fuertes declaraciones”, “Se tenía que decir y se dijo”, “Hasta a mí me dolió esa indirecta” y “Le hablan a la Evelyn”.

Los seguidores de la presentadora dice que Toni Costa sigue enamorado de ella porque mientras participó en el programa La Casa de los Famosos 2 no dejó de mencionar a Adamari.

Cuando se separaron, Adamari López confesó que seguía enamorada. “Claro que me separé enamorada. Yo veía mi vida con el papá de mi hija. No era algo que hubiese querido que pasara,pero había cosas que no estaban bien y tampoco las podía dejar pasar”.

“Yo tomé una decisión muy consciente de que era algo que tenía que pasar, sin importar la parte externa o la parte pública. Evidentemente algo no estaba funcionando y había que tomar una acción. No me arrepiento de la decisión que tomé, pero no quiere decir que no haya dolido tampoco. Fue un proceso difícil”, dijo a los medios.

El bailarín y la actriz se enamoraron en 2011, cuando participaron como pareja en el reality Mira Quién Baila.

Por ahora, Adamari Lopez se divierte y deslumbra en Instagram. Mira sus fotos en la galería superior.