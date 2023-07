Julia Fox rodó una sesión fotográfica improvisada mientras disfrutaba de sus vacaciones de verano en playas de Nueva York.

Fue fotografiada haciendo alarde de su silueta irreal y nuevo look, atinadamente con un monokini blanco de estilo strapless, hecho con tela traslúcida y diseñado con recortes sobre el abdomen, en los costados del torso y en parte de la espalda.

La estrella de Uncut Gems combinó el atuendo de Pretty Little Thing con un pantalón de estilo deportivo, hecho con tela transparente y tiras azules. Sumó una gorra de béisbol verde militar, un par de llamativos collares y pendientes cuadrados.

Se lució como una modelo en plena campaña publicitaria caminando a la orilla del mar con un par de bolsos negros de Balenciaga, gafas solares rosadas. Presumió su belleza con maquillaje claro, labial rosa nude y blush rosado, mientras su nuevo cabello rojo se lució alborotado por la humedad.

Después de modelar frente a las cámaras, la celebridad , de 33 años, fue vista divirtiéndose en el agua y presumiendo sin pena su figura con la prenda traslúcida.

Al estilo Bella Thorne, Julia Fox modela pequeño monokini traslúcido en Nueva York. Foto: The Grosby Group

Sus recientes apariciones en público suceden después de que hablara con ET Canada sobre la vez que fue vetada de Bloomingdale’s después de que la atrapara robando ropa de la sucursal de Nueva York.

La estrella le dijo al medio que tenía prohibido entrar a una tienda de éstas para siempre por haber sido atrapada robando cuando era una adolescente. Años después del incidente, Julia hizo una campaña publicitaria para la tienda.

“He tenido tantos momentos de círculo completo como este. De hecho, me atraparon robando en Bloomingdale’s y tenía 15 años y me prohibieron permanentemente en la tienda. Y luego, como ocho años después, hice una pequeña campaña navideña para ellos”, dijo.

“Recuerdo cuando llegué, cuando entré por la mañana, me pidieron mi identificación y dije: ¿Oh, Dios mío, les va a gustar mirar en el sistema y ver que soy yo, como… ¿la mala?’ Y lo que sea, no lo hicieron, me dejaron entrar”, agregó.

En la misma charla reveló que tiene traumas por su pasado rebelde y por sus múltiples arrestos cuando era adolecente, agregó que le ha costado superar sus malas experiencias de su pasado a pesar de ser actualmente una estrella mundial.

“Tengo mucho trauma por haber sido arrestada y esas cosas. Pero, ya sabes, es como si todavía llevaras esas cicatrices de tu pasado. Como , ya sabes, supongo que ahora soy una niña diferente, pero todavía me siento como la misma niña andrajosa de 13 años”.

Antes de convertirse en actriz y ser un ícono de la moda revolucionaria, Julia fue una trabajadora sexual practicando sadismo y masoquismo. Según dijo en una entrevista con The Hollywood Reporter, comenzó con el trabajo de dominatrix después de fracasar en diferentes trabajos en la secundaria debido a su “incapacidad de hacer nada”.

“Escuché sobre otra chica que lo estaba haciendo y que no había sexo ni desnudez. Fue un juego de roles”, dijo.