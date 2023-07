Eva Longoria parece en su mejor momento a los 48 años, hablando de su físico, ya que últimamente se ha dejado ver presumiendo su figura de impacto y belleza juvenil en redes sociales y en público.

Recientemente fue fotografiada por los paparazzis disfrutando de unas merecidas vacaciones en Marbella, España con su familia. En las fotos destiló glamour y belleza al natural con un look inspirado en Barbie.

Eva modeló un monokini de neopreno rosa de Myra Swim, diseñado con escote de cierre, corte alto en el área del bikini y un panel descubierto en la espalda baja que dio el efecto de traer dos piezas.

Presumió su belleza sin maquillaje y con su cabello alborotado; sólo usó un sombrero beige de ala ancha, pendientes circulares y un collar de oro.

Los paparazzis la captaron divirtiéndose a la orilla del mar y jugando con su pequeño hijo Santiago Bastón.

Eva Longoria se luce mejor que nunca a los 48 años con pequeño bikini de Barbie. Foto: The Grosby Group

En redes sociales compartió algunas fotos de su viaje familiar, en una de ellas se lució con ropa deportiva de Alo Yoga, en la leyenda sugirió que estaba por iniciar su sesión de ejercicio aún estando de vacaciones.

“El hábito es lo que te mantiene en marcha. ¡Vamos!”, dijo haciendo alarde de su figura de impacto y marcado abdomen.

También compartió en sus stories videos y fotos de su día de playa con un grupo de amigos y familia y detalles de sus momentos de relajación en el Nosso Summer Club Marbella.

La estrella de Esposas Desesperadas fue fotografiada ejercitándose con su esposo José Bastón en su hotel de Marbella. Ella se encargó de mantener su figura tonificada con ejercicios de mancuernas, barras de pesas y cables TRX.

Según dijo su entrenador personal en una entrevista con Hollywood Life, la actriz mantiene su belleza juvenil y cuerpo esculpido con ejercicios similares de peso, además dijo que su humor y actitud positiva le ayuda a esforzarse en su rutina diaria.

Después de que terminen sus vacaciones de verano, la celebridad texana regresará a Estados Unidos a trabajar en sus siguientes proyectos cinematográficos como la producción de la serie Land of Women de Apple TV+, la cual será la adaptación de la novela del mismo nombre escrito por Sandra Barneda en 2014.

Asimismo, participará en la nueva versión de Alexander and the Terrible, Horrible, No Good, Very Bad Day que está produciendo Disney+ y que comenzará su rodaje una vez que termine la huelga de guionistas y actores de Hollywood o hasta que se haya llegado a una resolución.