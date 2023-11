Jared Leto, de 51 años, escaló el Empire State Building de Nueva York para promocionar la nueva gira mundial de su banda 30 Seconds To Mars. El momento se viralizó en redes sociales en cuestión de segundos.

Al estilo King Kong, el cantante fue grabado escalando el icónico rascacielos con ayuda de un arnés y un traje especial rojo, mientras subía por las paredes exteriores al amanecer.

Según los informes, Leto se convirtió en la primera persona en escalar el edificio de forma legal. Él le dijo a Today: “Tengo que ser honesto… Fue mucho más difícil de lo que pensé que sería”.

“El edificio es un testimonio de todas las cosas que se pueden hacer en el mundo si nos lo proponemos, lo cual es en gran medida la inspiración detrás de nuestro álbum más reciente, It’s The End Of The World But It’s A Beautiful Day.

El cantante subió la cima del Empire a partir del piso 104 hasta la parte superior del edificio que ilumina el horizonte. Después ascendió tres niveles hasta el llamado escudo de hielo de la base de la antena.

Jared Leto escala edificios para promover su banda 30 Seconds To Mars

Esta no es la primera vez que Jared Leto escala un edificio como forma de promoción a su trabajo con 30 Seconds To Mars. En junio pasado, el cantante subió el muro del castillo medieval Sforzesco de Milán, para promover el nuevo álbum de su banda.

A diferencia de esta ocasión, Leto subió por el exterior del castillo sin ningún tipo de protección y sin guantes, lo que arriesgó su vida y estuvo expuesto a cualquier lesión.

En ese momento el también actor dijo: “Necesito escalar, debería encontrar un edificio para escalar aquí en Milán también”.

Otra ocasión que escaló un famoso edificio fue a inicios de mayo de este año, cuando decidió treparse en la fachada de un hotel en Alemania.

La multifacética celebridad es fanático de escalar y superar sus propios retos. En la revelación de su gira escribió: "Como muchos de ustedes también saben, me encanta escalar. Es una de las pocas cosas que he encontrado que me aleja de algunas de las presiones de la vida y me ayuda a encontrar un poco de libertad y ecuanimidad".

Gira de 30 Seconds To Mars

Jared Leto hizo la audaz hazaña para promover el world tour de Seasons de 30 Seconds To Mars, que recorrerá varios países de Norteamérica, Latinoamérica, Nueva Zelanda.

Además de recorrer el mundo, la banda de Jared se presentará en varios festivales durante 2024 como Lollapalooza de Chile, O son do camiño, y Tecate Pa’l Norte en Monterrey.

Jared Leto y su banda dijeron en el comunicado de la revelación del tour: “Estamos tan emocionados de volver a la carretera y de venir a verte en tantos lugares increíbles en todo el mundo. Ha pasado demasiado tiempo. Te extrañamos. Te queremos. ¡¡¡Nos vemos muy pronto!!!”.