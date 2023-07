La actriz Alexandra Daddario derritió Instagram al lucir el vestido transparente más espectacular de la temporada.

La estrella de Mayfair Witches impactó al lucir un vestido transparente strapless con lentejuelas plateadas en líneas onduladas horizontales que le dieron un toque de glamour y lujo impresionante.

La prenda tenía un cinturón de lentejuelas más oscuras para acentuar su pequeña cintura. Debajo del atuendo usó lencería nude y llevó unas zapatillas plateadas y un collar de diamantes en el cuello.

Alexandra Daddario, de 37 años, no dudó en presumir su belleza natural con base de maquillaje, rubor durazno en los pómulos y delineador negro para profundizar sus ojos azules. Peinó su cabellera negro de lado al estilo Old Hollywood.

Alexandra Daddario. (Photo by Evan Agostini/Invision/AP)

Daddario usó este vestido para asistir a la inauguración de la tienda TAG Heuer en Nueva York. La marca es fabricante de relojes y su tienda insignia está en la Quinta Avenida.

TAG Heuer anunció que tiene la intención de aumentar la cantidad de boutiques en Estados Unidos a 50 para el año 2026. El CEO Frédéric Arnault dijo a CNBC que la demanda de relojes de lujo es alta, con listas de espera de hasta 18 meses para sus mejores modelos.

“La demanda es mucho más fuerte de lo que habíamos proyectado. Entonces eso es lo que crea la lista de espera también. Y entonces no podemos aumentar la producción tan rápido. Queremos asegurarnos de que el valor de los relojes se mantenga a largo plazo”, dijo.

Alexandra Daddario. (Photo by Evan Agostini/Invision/AP)

Alexandra Daddario es una de las mujeres más bellas de Hollywood y a inicios del año dijo a la revista InStyle sentirse muy orgullosa de los que ha logrado.

“Cuando llegas a cierta edad y todavía lo haces, dices: 'Bueno, no voy a volver a Marymount ahora para obtener mi título y averiguar qué hacer; este es mi trabajo'”.

Daddario admitió que durante la mayor parte de sus veinte años, “nadie le lanzaba ofertas”. “Hay cosas que he hecho que la gente no se toma muy en serio, lo cual está bien, pero yo siempre me he tomado a mis personajes en serio, siempre he encontrado algo en cada proyecto”, anotó.

Mayfair Witches está protagonizada por Alexandra Daddario. Interpreta a una cirujana que descubre, para su sorpresa, que desciende de un aquelarre de brujas cuyos poderes ha heredado.

Alexandra Daddario. (Photo by Roy Rochlin / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

En el terreno personal también la pasa muy bien. En junio, Daddario, de 36 años, se casó en Nueva Orleans con el productor Andrew Form, de 53 años.

Recorrieron el pasillo en Preservation Hall, un lugar de jazz en el Barrio Francés de Nueva Orleans que ha estado en funcionamiento desde la década de 1960.