La cantante Ana Bárbara abrió su corazón y contó el aterrador momento que vivió en Cancún: la estrella de la música grupera confesó que estuvo a punto de morir ahogada y de no ser por “un ángel” que la rescató, habría tenido un fatal desenlace.

“Vi de frente la muerte”, contó la famosa en un video que compartió en su cuenta de Instagram.

Ana Bárbara, de 53 años, es de las famosas que comparte con sus seguidores de redes sociales su día a día, tanto lo bueno como lo malo que le sucede, pero en esta ocasión impactó con la revelación que hizo al asegurar que estuvo a punto de ahogarse en una playa de Cancún.

Visiblemente consternada, Ana Bárbara relató cómo fue que casi pierde la vida en el Caribe mexicano y los momentos de angustia que vivió cuando ya no pudo salir del mar porque éste la “jaló” con toda su fuerza. "El mar estaba un poco rebelde. Saben que yo no soy confiada, soy una mujer que respeta mucho el mar, mejor dicho, creí que no lo soy pero hoy me perdí y reconozco que confié de más”.

De acuerdo con lo dicho por la cantante, se encontraba disfrutando del mar de Cancún cuando de pronto las olas la comenzaron a jalar y la llevaron mar adentro.

“Tuve un incidente en el mar, tengo que reconocer que sentí miedo, me fue llevando el mar, ahora sí que mar adentro y tengo que decirles que vi de frente la muerte , pensé que ya me iba”.

En ese momento en el que para Ana Bárbara todo parecía perdido, apareció un “ángel”, así llamó a la persona que se metió al mar a ayudarla y la salvó de morir ahogada. “Un ángel muy hermoso llegó a rescatarme. Un ángel hermoso se arriesgó y se metió al mar por mí”, precisó.

La estrella de la música se sinceró y aseguró que tras este incidente no ha dejado de llorar.

“No he podido dormir de la adrenalina, de lo que viví, pero quise venir justo al mar a agradecerle, obviamente a quien me salvó. A veces esos ángeles aparecen en diferentes momentos, de hecho tengo mi propio ángel”, dijo.

Sus seguidores le enviaron palabras de aliento y celebraron que se encuentre bien. “Gracias a Dios estás bien, aún tenemos Ana Bárbara para rato”, “Qué fuerte y qué miedo, me alegra saber que tú y Chema están bien”, “hay que tenerle mucho respeto al mar” y “ánimo, lo importante es que estás viva”, fueron algunos de los comentarios de sus fanáticos.

Recordemos que debido a la Tormenta Tropical Alberto, en el sureste mexicano se ha presentado mal clima y lluvias que han provocado un aumento en el oleaje en algunas playas de la zona.

¿Quién salvó a Ana Bárbara de morir ahogada en Cancún?

Aunque no reveló el nombre de la persona que la salvó de morir ahogada, Ana Bárbara etiquetó a su hijo José María Fernández Ugalde en el video que compartió en su cuenta de Instagram. Al parecer el joven fue quien arriesgó su vida y entró al mar a auxiliar a su mamá.