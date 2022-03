Anne Hathaway destila glamour con elegante vestido azul de raja

Anne Hathaway acaparó la atención durante la alfombra azul de la premiere de la serie que protagoniza, WeCrashed, celebrada en Los Ángeles por su singular belleza e increíble look de lujo.

Posó para las cámaras ataviada con un llamativo vestido azul cielo con negro de David Koma, el cual contó con una abertura sobre la pierna derecha y paneles descubiertos sobre el pecho y el torso.

El look constó de una manga larga y la otra con tirante del mismo sostén negro que se encontraba añadido al diseño asimético. La prenda ayudó a destacar sus tonificadas piernas y trabajada figura.

Añadió un par de zapatillas negras con talón descubierto de Aquazzura, un clutch de piel negro, así como pendientes circulares de oro y discretos anillos a juego de Bvlgari.

Foto: AFP

Anne, de 39 años, destacó su rostro eternamente joven con maquillaje claro, una base pálida, blush rosados, labial nude, ligeras sombras azules en los párpados y rímel negro.

Su cabello color chocolate tomó su propio protagonismo al ir peinado con raya en medio y románticas ondulaciones.

Durante su paso por la alfombra azul se mostró alegre y cómoda. Posteriormente se unió a su co-protagonista, Jared Leto, para posar frente a las cámaras.

Leto, de 50 años, asistió al evento ataviado con un diseño exclusivo de Gucci, rindiendo homenaje a su papel en House of Gucci.

El outfit constó de un traje negro con estampado de puntos plateados, guantes de malla, botines de tacón cuadrado rojos con charol, así como una camisa blanca de estilo vintage.

Ambos ganadores del Óscar se unieron posteriormente al resto del elenco, mismo que incluyen nombres como Cricket Brown, Kyle Marvin, Theo Stockman, OT Fagbenle y Peter Jacobson.

Mientras Leto desfilaba por la alfombra, la estrella de El diario de la princesa reveló a ET cómo fue trabajar con él en la nueva producción de Apple TV+.

“Él es tan dulce. Es muy juguetón y nos hacemos reír el uno al otro. Tenemos una cosa muy gentil. Lo poco que sé sobre Jared es que se preocupa mucho por lo que hace, en cuerpo y alma. Yo soy de la misma manera. Entonces, poder conectarnos así por una pasión compartida, algo a lo que ambos realmente amamos entregarnos por completo, de una manera que lo entiendo, es inusual, fue muy, muy especial. Me siento muy afortunada de que fuera mi compañero en esto”, dijo la actriz.

Foto: AFP

Por su parte, el cantante de Third Seconds To Mars habló sobre su experiencia en la serie en donde interpretó al personaje principal Adam Neumann, un empresario de origen israelí, que junto al personaje de Anne (Rebekah Neumman) fundó WeWork.

“Me encantó el acento. Tenía un gran equipo de personas con las que trabajé. Un gran equipo de israelíes que me apoyaron, me enseñaron y me guiaron a través del proceso.

En los últimos días, tanto Anne como Jared, se han mantenido ocupados haciendo promoción a la miniserie de ocho episodios en Nueva York y Los Ángeles y asistiendo a eventos de estreno como el Festival de Cine y Música de SXSW en Austin, Texas.

La serie se estrenó este 18 de marzo en Apple TV+. “Cuenta el aumento lleno de codicia y la caída inevitable de la startup de bienes raíces comerciales de $50 mil millones de dólares de WeWork”, describe Variety.

La trama está basada en el podcast WeCrashed: The Rise And Fall Of WeWork de Wondery que en la vida real sí sucedió.

“WeCrashed seguirá el ascenso lleno de codicia y la caída inevitable de WeWork, una de las startups más valiosas del mundo, y los narcisistas cuyo amor caótico hizo que todo fuera posible”, anunció Apple cuando inició el proyecto.

MA

