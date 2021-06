Anne Hathaway destila glamour y elegancia en el set de grabación

Anne Hathaway se encuentra grabando su siguiente proyecto, la serie WeCrashed de Apple TV+, junto a Jared Leto en Nueva York.

Los paparazzis la captaron en medio de las grabaciones entrada en su papel de Rebekah Neumann, una directora de impacto de la empresa WeWork.

Fue fotografiada destilando el glamour y elegancia que la caracterizan ataviada con jeans de mezclilla clara, de estilo holgado y cintura alta, a juego con un top de encaje blanco, el cual presentó mangas largas de tipo faro y cuello alto.

Combinó el look con botines de tacón cuadrado y estampado de piel de serpiente, un brazalete de plata, un par de pendientes y pequeños anillos; además de amplias gafas solares y un bolso rojizo que utilizó en ciertas tomas.

Presumió su belleza con maquillaje claro que ayudó a destacar su tez blanca, utilizó blush rosa y labial nude.

Asimismo lució su cabellera color chocolate peinado con raya en medio y mechones ondulados.

En tanto, Jared se mantuvo casual y elegante durante toda la grabación, con pantalones negros, una camisa gris y un saco de sopapa oscuro, además de gafas solares.

Cuando terminó el rodaje del día, Anne se retiró del set con el mismo atuendo, pero con cubrebocas rosa y una gran bolsa negra.

Foto: The Grosby Group

Ambas celebridades han estado ocupadas últimamente con este proyecto como productores ejecutivos y con el apoyo de los showrunners Lee Eisenberg y Drew Crevello.

Según las primeras sinopsis, la serie contará la desgracia en la que cae la empresa de bienes raíces de Israel Adam Neumann, interpretado por Leto.

“Cuenta el aumento lleno de codicia y la caída inevitable de la startup de bienes raíces comerciales de $50 mil millones de WeWork”, dice Variety.

El papel de Anne será el de directora de impacto de la empresa y esposa del empresario.

La trama está basada en el podcast WeCrashed: The rise and Fall of WeWork de Wondery que en la vida real sí sucedió.

“WeCrashed seguirá el ascenso lleno de codicia y la caída inevitable de WeWork, una de las startups más valiosas del mundo, y los narcisistas cuyo amor caótico hizo que todo fuera posible”, anunció Apple cuando inició el proyecto.

Antes de que comenzara las grabaciones, la actriz de 38 años había sido vista numerosas veces por calles de Nueva York reuniéndose con su equipo de trabajo y haciendo recados.

Incluso fue vista saliendo de un centro de vacunación covid, con la etiqueta que normalmente les ponen a las personas inoculadas en el estado de Nueva York.

En tanto, Jared mostró en sus redes sociales que se había cortado su larga cabellera para su personaje.

MA

No te pierdas de las últimas noticias de Vive Usa en Google News, síguenos aquí