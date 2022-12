Ashley Graham deja al descubierto su lencería con vestido de red transparente

La modelo Ashley Graham fue el centro de atención al desfilar por la alfombra roja de la recepción del evento Persona del Año de Time, realizada en la ciudad de Nueva York el jueves por la noche.

La estrella de las pasarelas acaparó las cámaras de los fotógrafos al llegar ataviada con un vestido de red transparente con capucha que dejó a la vista su lencería negra. La ropa interior pertenece a su colección Knix que lanzó a principios de año.

Ashley Graham, de 35 años, presumió su figura curvilínea y posó con estilo. Completó su look con medias negras y una gargantilla brillante.

Sus estilistas maquillaron su rostro con base, rubor durazno, labial nude y destacó su mirada con un delineado negro perfecto. Remarcaron sus cejas y peinaron su cabellera castaña perfectamente.

Graham recorrió la alfombra roja acompañada de su esposo Justin Ervin a quien conoció en 2010 mientras asistía a la iglesia. Él usó un esmoquin de terciopelo negro, combinado con una playera de cuello alto.

Juntos son padres de 3 niños: los gemelos Malachi y Roman (que nacieron este año) y Justin (un pequeño de 2 años).

Ashley Graham ha sido muy abierta sobre los cambios en su cuerpo desde que se convirtió en madre. Durante sus embarazos ha compartido sus fotos con estrías en el abdomen y ha hablado sobre lo complicada que puede llegar a ser la lactancia.

“Cuando me quedé embarazada de Isaac, me golpearon en la cara con dichos como 'Oh, realmente vas a tener que practicar lo que predicas sobre body positive’' porque mi cuerpo estaba cambiando muy rápido. Me cuido mucho a mí y a los niños, pero hay una conversación constante que tengo conmigo misma: 'Tu cuerpo es un recipiente. Tu cuerpo es fuerte. Tu cuerpo está destinado a hacer esto'. Y las afirmaciones nunca desaparecen”, dijo al medio Popsugar.