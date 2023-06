Tom Welling, para muchos es por excelencia el mejor y más querido Superman de toda la franquicia de series y películas que se han hecho a partir del cómic de superhéroes.

En 2001 debutó como Clark Kent en Smallville, serie que duró 10 años al aire en The WB Televisión Network. Tras el lanzamiento de los primeros episodios, el programa se convirtió en todo un suceso hasta convertirse uno de los programas más icónicos , todavía en la actualidad, para los jóvenes que crecieron viéndola.

Smallville narra la historia de Clark Kent en un pueblo ficticio llamado Smallville, Kansas, antes de convertirse en Superman, específicamente en sus años de secundaria, a partir de la quinta temporada, la serie cuenta situaciones de la vida adulta del protagonista, incluidos sus poderes y relación con otros personajes del universo de DC Comics.

Con el programa de televisión, la fama de Tom Welling se fue hacia las nubes, si bien ya contaba con algunos años de experiencia como actor, Smallville le abrió las puertas a Hollywood como uno de los actores más solicitados y mejor pagados a inicio de siglo.

Sin embargo, decidió aprovechar estas oportunidades para llevar su carrera de forma neutral y sólo seleccionar ciertos proyectos que le llamaron la atención como las series Man Fire Food, Lucifer y Arrowverso, y las películas The Fog, Más Barato por Docena 1 y 2, Parkland, Draft Day y The Choice.

Mientras estaba en Smallville, Tom exploró sus habilidades como director y productor con algunos episodios de las temporadas 5 a la 10; también produjo Hellcats y Blanco County.

¿Qué ha sido de la vida de Tom Welling tras Smallville?

A diferencia de otras grandes y populares estrellas de Hollywood, Tom siempre ha preferido una vida tranquila y enfocada en su familia, así como en la actuación y producción; es por eso que no suele dar entrevistas, no aparece en alfombras rojas y no hace trabajos de moda o colabora con revistas.

En cuanto a su vida personal, Tom Welling ha estado casado con Jessica Rose Lee, madre de sus dos hijos Thompson Wylde y Rocklin Von. Anteriormente estuvo casado con la modelo Jamie White, de quien se divorció en 2015.

Cuando no está trabajando o produciendo algún programa, el actor se dedica a jugar golf, a cuidar a sus hijos, a viajar, además de cuidar su rancho de caballos y asistir a las competencias de su esposa como jinete.

¿Tom Welling regresaría como Superman?

Su reciente actuación en Lucifer, como Caín o Sinnerman, hermano de Lucifer, sorprendió a sus fans por su radical cambio de imagen, adjudicado a sus 40 años en 2017.

Actualmente tiene 46 años y una imagen atractiva para muchos fans, pero alejada de la imagen de su versión de Superman de 2001-2011.

Ahora que se anunció la identidad del nuevo Clark Kent, los fans se dirigieron a redes sociales para expresar la admiración vigente hacia el actor y para decir que es el “mejor Superman” de la historia y que podría regresar a la franquicia como una versión del futuro del superhéroe, si es que DC Comics valorara la sugerencia.

Los fans más acérrimos afirman que Welling fue un “extraordinario Clark Kent”, pero no creen que pueda retomar su papel en la actualidad, y no por la edad, sino por el concepto de Superman que llevó en Smallville y el concepto de superhéroe que la cultura pop y sus fans tienen actualmente.

Y es que el Clark Kent de Tom nunca usó una capa ni un disfraz y por el contrario deseaba mantener su identidad en secreto mientras lidiaba con su aprendizaje, actualmente lo que llama la atención es el disfraz y las aventuras del superhéroe, así como su vida adulta.