Así luce hoy ‘Cinthya’, una de las krelboyne de ‘Malcom el de en medio’

El éxito que significó Malcolm el de en medio trajo consigo muchos personajes secundarios que se convirtieron en entrañables entre los seguidores, más allá del reparto principal.

Tal es el caso de Cynthia Sanders conocida como Krelboyne Girl, una de las compañeras de clase de Malcolm y la única mujer incluida en el grupo de los superdotados llamados Krelboynes.

Interpretada por Tania Raymonde, la niña fue el primer enamoramiento de Malcolm cuando fueron presentados en clase, pero con el avance de la serie, se convirtieron en buenos amigos.

También fue el talón de Aquiles de Reese y practicaba con él sus profundos conocimientos profundos del arte marcial krav maga cuando éste la molestaba.

Al igual que el grupo de estudiantes, Cynthia tenía dificultades para hacer amigos, pero era bastante inteligente y perspicaz.

En la serie se explica que llegó a la ciudad natal de Malcolm porque su padre deseaba vivir en un lugar tranquilo y en la temporada tres se dice que tomó unas vacaciones prolongadas con su familia por Europa.

Tania fue un personaje relevante cercano a Malcolm y otros protagonistas, pero en realidad su participación sólo duró cuatro episodios repartidos entre las temporadas transmitidas en 2001 y 2002: Krelboyne Girl, Reese Cooks, Cynthia’s Back y Humilithon.

Tras su intermitente actuación en el programa, Raymonde fue llamada para participar en otras producciones televisivas.

Algunos títulos en los que se involucró fueron: The Nightmare Room (2001), That’s So Raven (2003), NCIS: Naval Criminal Investigative Service (2005), Lost (2006), Cold Case (2008), Death Valley (2012) y The Big Bang Theory (2014).

Asimismo, se ha mantenido activa en la pantalla grande con Japan (2008), Chasing 3000 (2008), Elsewhere (2009) y Texas 3D (2013).

A diferencia de gran parte del cast principal, la actriz ha sido la que más ha trabajado en la industria desde que debutó a los 12 años en el 2000 con el programa Providence y luego con Malcolm.

En la actualidad Tania Raymonde tiene 32 años y continúa trabajando en Hollywood con papeles medianos y de forma frecuente, según señala el portal IMDB.

Sus recientes trabajos incluyen Cliffs of Freedom en 2019, Deep Blue Sea 3 en 2020 y Goliath en 2016.

En redes sociales se ha convertido en una celebridad compartiendo fotografías de sus día a día, trabajos, ratos de ocio e incluso obras de arte de su propia autoría.

Hasta el momento suma casi 200 mil seguidores en Instagram.

Así es como Raymond luce en la actualidad:

