Así vacacionan el fundador de Amazon y su novia por Cabo San Lucas

Jeff Bezos, fundador de Amazon, y su novia Lauren Sánchez viajaron a Cabo San Lucas, para disfrutar de unas vacaciones románticas luego de su retiro.

La presentadora de televisión, de 51 años de edad, hizo alarde de su tonificada silueta al utilizar una camisa oversized blanca sobre un diminuto bikini rojo, de tirantes delgados y escote pronunciado.

Sánchez combinó su look de playa con unas sandalias beige y unos lentes oscuros para proteger sus ojos del sol durante un paseo en yate.



Por su parte, el hombre más rico del mundo optó por usar unos shorts azules y una camisa clara. Bezos también utilizó unas sandalias negras, gafas de sol y un sombrero de color crema.

La pareja subió a un yate de lujo para navegar por las aguas de Cabo San Lucas y relajarse luego del Día de San Valentín.

El fundador de Amazon, de 57 años de edad, y Lauren Sánchez llegaron el fin de semana a México, a bordo de un jet privado, y se trasladaron en una limusina hasta su alojamiento.

