Bella Hadid deja a la vista su lencería con vestido transparente

Bella Hadid robó miradas y suspiros durante una salida nocturna en Nueva York en medio de las celebraciones de su cumpleaños número 26.

En redes sociales compartió algunos detalles de su noche de fiesta, así como vistazos del atrevido look de encaje que lució al estilo braless.

Se trató de un vestido midi transparente, hecho sólo con encaje negro y bordes de listón opaco. El diseño dejó a la vista su escultural figura sólo cubierta con un bikini tipo thong casi diminuto.

Agregó una chamarra de cuero negra oversize, sandalias de cadena plateada, un clutch negro y gafas rectangulares con pantalla rosada.

Se mostró glamurosa con su cabellera color negro azabache peinado de lado con flaquillo y mechones ondulados.

En tanto, su rostro se lució definido con maquillaje en tonos bronceados, labial rosado, blush color durazno sobre los pómulos, sombras plateadas en los párpados y rimel negro en las pestañas.

Desfiló por las aceras de Manhattan como si estuviera protagonizando un desfile de alta moda, se lució seria en casi todo su recorrido hacia un restaurante italiano donde la esperaba su novio Marc Kalman y un grupo de amigos, así como familiares y compañeras de trabajo.

Al aparecer la fiesta fue sorpresa, ya que cuando Hadid llegó al restaurante no se imaginó que encontraría a sus seres queridos reunidos en una mesa, con comida, regalos, flores y globos con la frase “Feliz cumpleaños”.

Además de las múltiples fiestas y reuniones por su cumpleaños, Bella celebró sus 26 años con el lanzamiento de su propia boutique en línea con 64 piezas de la colección de otoño/invierno, todas bajo el estilo de los noventa y 2000 que caracteriza a la modelo.

En redes sociales compartió algunas fotografías de la sesión fotográfica que rodó para promocionar el lanzamiento.

Recientemente Bella Hadid acaparó la atención por una acalorada pelea en la que se involucró con Kanye West.

La modelo alzó la voz contra el rapero luego de que éste hiciera declaraciones antisemitas en internet e incitara el odio a la comunidad judía.

“Decir que durante los últimos dos días no no ha sido difícil celebrar mi cumpleaños o no pensar en las cosas que se han [publicado] en la calle o se han dicho en las plataformas públicas, estaría mintiendo. Permitir que se escape cualquier forma de antisemitismo, tan insensible como se ha vuelto el mundo, sería un perjuicio para mis amigos, las familias con las que crecí, las personas a las que amo y con las que trabajo, para mí e incluso para la causa palestina en su conjunto. Porque lo que representamos NO es el odio ni la violencia”, dijo en un extenso mensaje publicado en Instagram.

“Seguiré siendo una voz para los inocentes, sin importar quién seas o de dónde vengas. Dicho esto, esto NO está bien. El antisemitismo, o atacar a cualquier persona judía inocente, en cualquier lugar, nunca estará bien”.

Anteriormente Kanye West criticó y lanzó comentarios misóginos contra su hermana Gigi en los que la llamó “Karen privilegiada”, “Naciste con una cuchara de plata en la boca. Eres un zombi”.

MA