Bella Hadid y el bikini negro que lució para una lujosa sesión

La modelo Bella Hadid deslumbró en su cuenta de Instagram al publicar el video de su campaña más reciente con Michael Kors.

En el videoclip, aparece caminando como en una pasarela ataviada con un espectacular bikini negro que deja a la vista su figura torneada y abdomen plano. Complementa su look con una de las nuevas bolsas de diseñador.

Bella Hadid aumentó el lujo y glamour con una cadena de oro alrededor de su cuello, brazaletes a juego y lentes reflejantes en tono oro. Peinaron su cabellera en una coleta y caminó sobre sandalias de tacón.

Otras fotos de su galería incluyeron un atuendo naranja y un vestido con estampado de hojas y transparencias. Con ambos atuendos, usó bolsas de tachuelas y cadenas. En algunas fotografías mostró el mar al atardecer. Sumó casi un millón de reacciones.

La supermodelo estadounidense es una de las más cotizadas de la industria. Firmó con IMG en 2014 y desde entonces ha participado en pasarelas de primer nivel con Dior, Michael Kors, Versace y Fendi.

Un informe del cirujano plástico Juan De Silva nombró a la modelo Bella Hadid la mujer más hermosa del mundo, según la "ciencia" de la proporción áurea de belleza Phi.

De acuerdo con sus cálculos, es la mujer que está más cerca (matemáticamente) de la perfección física. Tomó en cuenta el tamaño y la posición de los ojos, las cejas, la nariz, los labios, el mentón y la mandíbula. Bella Hadid ocupó el primer lugar con un 94.35% de simetría.

Aunque el informe despertó polémica sobre lo que es o no la belleza, lo cierto es que Bella Hadid ha confesado que la apariencia física no lo es todo.

En 2021, dijo a sus seguidores de Instagram que padece depresión y ansiedad y aseguró que lo que se ve en redes sociales no es un reflejo de la realidad. Pasó por colapsos y agotamiento hasta que aprendió a manejar su propio dolor.

“Las redes sociales no son reales. Para cualquiera que tenga dificultades, recuerde eso. A veces, todo lo que tienes que escuchar es que no estás solo. Así que, de mí para ti, no estás solo. Te amo, te veo y te escucho. La autoayuda y la enfermedad mental / desequilibrio químico no es lineal y es casi como una montaña rusa de obstáculos que fluye ... Tiene sus altibajos”, escribió con sinceridad en Instagram.