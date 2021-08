Blake Lively deslumbra con revelador vestido en alfombra roja

Blake Lively desfiló por la alfombra roja de la premiere de Free Guy, película que protagoniza su esposo Ryan Reynolds, en Nueva York.

A su paso frente a las cámaras, la actriz acaparó la atención no sólo por unirse a Reynolds para posar juntos ni por demostrar su apoyo y el amor que le tiene, sino por su impactante y elegante atuendo.

Llegó al AMC Lincoln Square Theatre en la Gran Manzana ataviada con un deslumbrante vestido rosa, confeccionado con lentejuelas brillantes y bordes plateados.

El look, diseñado exclusivamente por Prabal Gurung, constó de un vestido largo con lentejuelas, presentó paneles descubiertos en el torso, un amplio escote y espalda descubierta.

Foto: AP

La estrella de Gossip Girl añadió lujosas joyas de Lorraine Schwartz que incluyeron llamativos anillos de diamantes y pendientes circulares, tacones de Christian Louboutin y un clutch de Judith Leiber.

Lució su cabello rubio peinado en una ajustada cola de caballo con mechones tejidos en una trenza. Su rostro se mostró definido con maquillaje en tonos neutros, labial nude, blush color durazno y rímel negro en las pestañas.

En tanto, Ryan Reynolds posó ataviado con un traje beige, una camisa de cuadros blancos y negros, además de un par de calcetines grises y zapatos de vestir de gamuza marrón.

Utilizó su anillo de bodas, un pañuelo oscuro en el saco y gafas de estilo hipster con armazón negro.

Foto: AP

Durante su paso por la alfombra, la pareja se mostró divertida y enamorada, con poses románticas, así continuó hasta que cada uno posó de forma individual y después se dirigieron juntos hacia el interior del lugar.

A la pareja de celebridades se unieron otras estrellas como Joe Keery, Camille Kostek, Lil Rel Howery y muchos más.

Su aparición en público se produce después de que la pareja presumiera en redes sociales uno de los lugares más especiales en su relación ubicado en Boston.

En imágenes tomadas durante una cita romántica y publicadas en Instagram, Blake escribió “10 años después. Todavía salimos en nuestra primera cita. Pero con zapatos mucho más cómodos. Si no fuera por este lugar, no estaríamos juntos. No es broma. Ningún restaurante significa más para nosotros”.

Y es que Ryan y Blake visitaron un restaurante en donde tuvieron su primera cita como novios en 2011. Luego de las primeras citas, ambos avanzaron a gran velocidad con su relación hasta casarse al año siguiente.

Se conocieron durante sus protagónicos en la película de superhéroes Green Lantern, en ese entonces Ryan todavía estaba casado con Scarlett Johansson y ella mantenía una relación con su coprotagonista de Gossip Girl Penn Badgley.

MA

