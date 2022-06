Britney Spears comparte video modelando diminuto bikini ‘animal print’

Britney Spears consintió a sus millones de fanáticos en redes sociales al publicar un video de sí misma donde presume su figura de impacto apenas cubierta con un bikini ideal para el verano.

La cantante, de 40 años, recurrió a su cuenta de Instagram para publicar un clip corto en el que hizo alarde de sus dotes como modelo al lucir un bikini de dos piezas como si estuviera en plena pasarela.

Posó para la cámara con un traje de baño de dos piezas, compuesto por un sostén de triángulo con estampado de leopardo rosa con verde, con cordones rosas atados en el cuello al estilo halter y un bikini de corte bajo con cordones en los costados.

Añadió un collar negro con un medallón plateado con azul, pequeños pendientes y un par de anillos, incluido el anillo de compromiso que le entregó su novio Sam Ashgari.

En el video, la cantante de Toxic hizo alarde de su apariencia juvenil con su cabello rubio peinado en voluminosos mechones y flequillo de cortina, mismo que se acomodó de lado cuando peinó su cabello en un moño alto.

Por su parte, su rostro lució definido por maquillaje en tonalidades casi naturales: labial nude, una base uniforme con el resto de su piel y ojos delineados con lápiz negro.

“Hola”, escribió con entusiasmo debajo del video, mismo que alcanzó más de 300 mil likes al instante.

Hace unos días, comenzaron a surgir rumores entre sus fanáticos de redes sociales sobre que la celebridad estaba otra vez bajo la supervisión de “alguien” que la controla y controla sus actividades en redes sociales.

Los fans expresaron sus preocupaciones al notar que Britney ha estado compartiendo contenido antiguo con varias fotografías en bikini, muchas de ellas repetidas con poco tiempo entre una y otra.

Se le preguntó por qué ha estado reciclando contenido en lugar de compartir fotos o videos actuales y en los comentarios se sugirió que quizá ella ya no está administrando su cuenta.

“Siempre cosas viejas (la amo, pero dejé de creer que tiene el control de su Instagram desde marzo). No creo que sea 100% libre. Pero este tema es demasiado impopular para abordarlo”, “'La gente se despierta. Britney no es libre. Siempre publican lo mismo porque ya no tienen contenido sobre ella. Desafortunadamente, ella sigue prisionera y rodeada de gente conspiradora”, fueron algunos de los comentarios que ha recibido la cantante.

En otros comentarios, los internautas dijeron que quizá la tutela de la que fue liberada debió continuar, ya que últimamente se muestra extraña, “más dañada” que antes y que se está saliendo de control.

Britney y su novio recientemente anunciaron que habían perdido al bebé que esperaban. La cantante anunció en abril que se dio cuenta que había subido de peso tras sus últimas vacaciones y que en medio de sus sospechas, se hizo una prueba de embarazo que salió positiva.

"Definitivamente estoy pasando por algo en mi vida en este momento", escribió Britney en una publicación posterior al anuncio que hizo sobre el aborto que sufrió.

“Y la música me ayuda mucho sólo para obtener información y perspectiva”.

