Christina Aguilera festeja sus 42 años en coqueta bata estilo braless

La cantante Christina Aguilera deslumbró al posar frente al espejo para celebrar sus 42 años. Presumió su maquillaje de Birthday Girl ataviada únicamente con una bata negra al estilo braless.

La estrella estaba rodeada de sus estilistas quienes maquillaron perfectamente su rostro con base, rubor abundante en los pómulos, labios marrón empapados de gloss y amplias pestañas negras. Además, peinaron su cabellera rubia en ondas marcadas para darle movimiento.

“Birthday glam”, escribió y sumó más de 135 mil reacciones y decenas de comentarios.

Christina Aguilera viajó a Vietnam, acompañada de su prometido Matthew Rutler, para presentarse en la ceremonia de entrega de los premios VinFuture en Hanoi.

Aprovechó su estancia para dar un paseo en helicóptero privado y asistir a una cena frente al mar. A través de su cuenta de Instagram, dio cuenta de los numerosos regalos que recibió, incluyendo un pastel de cumpleaños, un ramo de rosas y una corona.

Christina Aguilera regresó a los escenarios con su disco Aguilera. Está dividido en tres partes: La fuerza se publicó el 21 de enero de 2022. Le siguió la segunda parte, La Tormenta, el 30 de mayo de 2022. La tercera y última parte del álbum La Luz salió hace unas semanas

En una entrevista con Billboard, Christina Aguilera dijo que su hija Summer es una gran admiradora de su música, pero todavía no dimensiona cuán famosa es su madre.

“Está tratando de resolverlo. Definitivamente no traigo mi trabajo a casa. No estoy como, 'oye, escucha la nueva música de mamá'. En casa, me pongo pantalones de chándal y doy mom vibes.Pero es genial cada vez que me ve actuar frente a mucha gente”, dijo.