Christina Aguilera presume traje de baño en jacuzzi de Miami

La cantante Christina Aguilera viajó a Tampa, Florida, para el Super Bowl 2021. Dio un concierto en beneficencia de pequeñas empresas, organizado por Verizon.

A través de su cuenta de Instagram, mostró cuando subió al jet privado que la llevaría a su destino.

Después de la victoria de los Tampa Bay Buccaneers, se trasladó a Miami para relajarse en una estancia de lujo.

La diva de 40 años compartió a sus 7.4 millones de seguidores en Instagram una fotografía de noche donde se ve sumergida en un jacuzzi con un fondo de luz roja.

En la segunda fotografía de la galería deslumbró al presumir un traje de baño completo ajustado a su figura curvilínea. Lució su rostro sin maquillaje y dejó suelta su cabellera rubia. Sumó más de 163 mil reacciones.

Christina Aguilera siempre ha estado involucrada en causas benéficas. El concierto al que asistió en el Super Bowl recaudó 10 millones de dólares en subvenciones para pequeñas empresas, según la Corporación de Apoyo a Iniciativas Locales (LISC).

Christina se unió a una alineación que incluyó a Alicia Keys, Miley Cyrus, Eric Church, Jazmine Sullivan y HER.

La estrella ha aprovechado su tiempo en casa para estar en familia. En entrevista para la revista People habló del “tiempo de calidad en familia” que pudo tener en 2020 con su pareja de toda la vida, Matthew Rutler , su hija Summer Rain , de 6 años, y su hijo Max Liron, de 12.

En marzo de 2020, Aguilera presentó las canciones que interpretó y formaron parte del live action de Mulán. Lamentablemente suspendió su gira debido a la pandemia por coronavirus.

La cantante reveló a Variety que despidió a su manager Irving Azoff, quien trabajó para ella durante 20 años. Ahora tiene un nuevo perfil y una página de biografía en el sitio web oficial de Roc Nation Management, que es la compañía de Jay-Z.

De acuerdo con información de Daily Mail,Roc Nation también representa a talentos como Mariah Carey, Rihanna, Megan Thee Stallion, Normani, Big Sean, DJ Khaled, Fabolous, The-Dream, Lil Uzi Vert, Robin Thicke, Jaden y Meek Mill.

Christina Aguilera ahora es más abierta con sus seguidores. Se sinceró sobre los problemas de ansiedad que padece y admitió que suele ser “hipercrítica” consigo misma en un intento por esforzarse para ser cada día mejor.

“A menudo me he enfrentado a ansiedades y a ser hipercrítica conmigo misma, pero nunca he dejado de buscar nuevas formas de esforzarme más, sin dejar de protegerme”.