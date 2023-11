Matthew Perry dejó un gran legado como actor de comedia, principalmente con su papel como Chandler Bing en Friends, además de una considerable fortuna que sigue aumentando con el paso del tiempo.

Y es que, aunque el actor haya muerto, Warner y propietarios de la serie tienen la obligación de pagarle regalías por año a sus herederos hasta que Friends deje de ser transmitida en Tv o promocionada en servicios streaming.

¿Cuánto dinero dejó Matthew Perry?

De acuerdo con los informes, el actor, de 54 años, sumó un patrimonio neto de $120 millones de dólares estimado hasta el día de su muerte, el pasado 28 de octubre de 2023.

Gran parte de su fortuna la hizo con Friends y las 10 temporadas que duró, así como con sus actuaciones en películas como Fools Rush In , 17 Again y The Whole Nine Yards; y en series como Studio 60 on the Sunset Strip, Go On, The Odd Couple y Mr. Sunshine.

Otros ingresos recientes se sumaron a sus millones con la venta masiva de sus memorias tituladas Friends, Lovers and the Terrible Thing, lanzadas el año pasado.

$20 millones de dólares por regalías cada año

Según informó Entertainment Tonight, la fortuna de Perry está siendo un tema de conversación tras su muerte, ya que no tuvo hijos ni esposa a quién heredar sus millones.

ET habló con su abogado Tre Lovell, quien señaló que su patrimonio podría ser repartido entre sus padres y organizaciones benéficas que apoyen la recuperación de adicciones, además de la fundación de la misma índole que Matthew Perry planeaba abrir.

Lovell dijo que al año Perry, y cada una de sus coestrellas en Friends, reciben $20 millones de regalías por el programa; en caso de que uno de ellos muera, el pago seguirá dándose cada año mientras el programa siga transmitiéndose.

“Él gana alrededor de $20 millones al año en ingresos residuales, todo el elenco gana eso y eso continuará mientras el programa continúe repitiéndose”, dijo.

Y agregó: “Los residuos continuarán después de la muerte de alguien. Es como una obligación que se paga al actor y continuará con sus herederos”.

¿Quién heredará la fortuna de Matthew Perry?

Lovell explicó que, como no hay herederos claros, se designará a una persona que decida el destino de su patrimonio existente además de los futuros pagos por regalías.

“[Dado] el hecho de que no tenía cónyuge ni hijos, el dinero iría a parar a sus padres por igual. Lo más probable es que cada padre biológico reciba la mitad del patrimonio”, señaló el abogado.

En California, donde vivió y murió, las leyes dictan que cuando no hay testamento o herederos claros, la fortuna de una persona fallecida se otorga en el siguiente orden: primero al o la cónyuge, luego a los hijos, nietos, padres y hermanos.

Sus padres podrían heredar la fortuna y las regalías por año y luego éstos podrían pasar el dinero a los medios hermanos de Perry.

Tras la muerte de Matthew Perry se dio a conocer que sus esfuerzos por crear una organización que ayude a los jóvenes con las adicciones estaba siendo respaldada con la recién establecida Fundación Matthew Perry patrocinada por National Philanthropic Trust.

Su abogado le dijo a ET que hay grandes posibilidades de que su familia continúe con sus esfuerzos y apoyen la causa.