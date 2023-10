Después de hacer historia en la comedia estadounidense y de convertirse en uno de los actores más icónicos de los 90 e inicios de los 2000, Matthew Perry murió aparentemente ahogado en su casa de Los Ángeles a los 54 años.

Según los informes, el actor de Friends fue hallado por su asistente en estado inconsciente en su jacuzzi la tarde del sábado; tras llegar la policía, las autoridades descubrieron que Perry había muerto supuestamente ahogado.

El mismo Matthew Perry, Chandler Bing en la serie de Friends, contó en su libro de memorias que burló a la muerte un sinfín de ocasiones, incluida la vez que le dijeron que casi no tenía posibilidades de vivir.

La vez que despertó de coma por una rotura de colon

Matthew contó en Friends, Lovers and the Big Terrible Thing que casi murió a los 49 años, cuando su colon explotó por su abuso de opioides ; aunque su equipo de representación dijo que había sufrido una perforación gastrointestinal, el actor había pasado dos semanas en coma y cinco meses internado por una rotura de colon.

Tras este incidente, Perry debió usar una bolsa de colostomía durante casi un año.

El actor reveló también que los doctores le estimaron sólo un dos por ciento de posibilidades de vivir y que estaría conectado a una máquina ECMO para proporcionarle apoyo a la respiración y latidos cardíacos.

El actor de Chandler Bing señaló que la idea de usar una bolsa de colostomía le hizo reflexionar sobre su vida y su consumo excesivo de opioides, hasta el punto de obligarse a estar sobrio.

“Mi terapeuta me dijo: 'La próxima vez que pienses en tomar OxyContin, piensa en tener una bolsa de colostomía por el resto de tu vida'. Y se abrió una pequeña ventana, me arrastré por ella y ya no quiero OxyContin”.

Tras la rotura de colon, Matthew fue sometido a 15 cirugías de alto riesgo y estuvo al menos 15 veces en rehabilitación.

La vez en que su corazón se detuvo por cinco minutos

En otra ocasión, en 2020, el actor se encontraba en rehabilitación cuando su corazón se detuvo por cinco minutos después de que los médicos le suministraran propofol, que le hacía daño a su sistema. La vida de Perry fue salvada con RCP.

Su lucha eterna con las adicciones

Otra ocasión que Matthew vio a la muerte de cerca fue después de un largo periodo de alcoholismo y adicción a las drogas que comenzó a los 14 años y empeoró después de un accidente en moto acuática.

Según contó, mientras grababa Friends era adicto al vodka y solía tomar al menos 55 pastillas Vicodin por día.

La última batalla

Matthew Perry fue encontrado sin vida la tarde del sábado por su asistente que, según se reveló, había salido a hacer algunos recados que el actor le había encargado antes de que éste muriera solo en su jacuzzi.

En la mañana de ese día, Perry había asistido a un partido de pickleball de dos horas, después regresó a su casa donde pasó sus últimas horas.

El Departamento de Policía de Los Ángeles confirmó que había respondido a una llamada al 911 a las 4:06 pm, hora local; los socorristas “hicieron un rescate acuático o una emergencia acuática”.

Después de las primeras investigaciones, se descartó que Perry haya estado en contacto con drogas o que haya sido víctima de un asesinato; aunque las investigaciones continuarán.