Justin Timberlake fue declarado recientemente como El hombre más odiado de Estados Unidos después de las explosivas revelaciones que hizo Britney Spears en sus memorias The Woman In Me.

The Sun lo declaró como el hombre menos grato tras los detalles de la tumultuosa relación que tuvo con Spears a inicios de los 2000 y la influencia que usó sobre la cantante para hacerla abortar.

Las críticas hacia el intérprete de SexyBack no sólo quedaron en las redes sociales, sino que han traspasado a la vida real al estar en boca de todos por todo lo que Britney contó de él, además de su infidelidad con Nicole Appleton y el aborto que le obligó a hacerse porque “no estaba listo para ser padre”.

En internet, los usuarios lo han cancelado y se han burlado de él porque su carrera se está convirtiendo en un fracaso, aunque lamentan que haya pasado más de 20 años para “pagar” por lo que le hizo a la princesa del pop.

Poco antes de que se publicara el libro de Britney Spears, el medio británico reveló que Justin tenía “una gran preocupación” por las afirmaciones que la cantante haría sobre él y la forma en que éstas afectarían su regreso a la industria musical y posible reencuentro de NSYNC.

Una fuente le dijo a The Sun que Justin había estado preparando su regreso a la música por meses con un nuevo proyecto centrado en el hip-hop y ahora sus planes se están viniendo abajo por su cancelación.

“Durante meses, el plan consistía en vibraciones positivas construidas en torno al plan de que Justin regresara con algunas grandes melodías de hip-hop. Pero ahora es, ‘qué dirá sobre Britney y cómo manejará tanto en la promoción en los medios, incluso con los fans?’ Y no importa lo que la gente diga, públicamente, a puerta cerrada el mayor temor es si algo de esto afectará sus ventas. Esa es una gran preocupación”, señaló el insider.

Su carrera no sólo está en peligro, sino que su matrimonio con Jessica Biel ha estado “tambaleándose” desde los primeros adelantos del libro de Britney Spears. La fuente dijo al respecto: “Este libro es una pesadilla para él por cómo sumerge a toda la familia en el caos. El momento es tan doloroso como la revelación misma”.

El hombre más odiado de Estados Unidos teme por el futuro de la reunión de NSYNC, que hasta hace poco parecía estarse haciendo realidad con todos sus integrantes, y sus proyectos alternos como cantante y productor de soundtracks de películas, incluida Trolls.