Salma Hayek lamentó la muerte de Matthew Perry con una triste despedida en redes sociales, además de algunas fotografías de ambos tomadas durante el rodaje de la película Fools Rush In.

La mexicana expresó su dolor al enterarse de la inesperada muerte de la estrella de Friends, ocurrida la tarde del sábado, y habló sobre la ocasión en la que protagonizaron la comedia romántica Fools Rush In o Un Impulsivo y loco amor, en 1997, cuando ambos estaban triunfando en Hollywood como las jóvenes promesas del cine.

Salma escribió: “Hace dos días, me desperté con la impactante noticia de que Matthew Perry ya no está con nosotros. Me llevó un par de días procesar esta profunda tristeza”.

“Existe un vínculo especial que ocurre cuando compartes sueños con alguien, y juntos trabajamos por ellos”.

Más adelante de su mensaje, la mexicana dijo que se había emocionado por el libro de memorias de Perry, en las que él escribió que creía que su comedia romántica había sido una de las mejores que hizo en su vida.

“Me emocioné mucho el año pasado cuando Matthew compartió en sus historias de Instagram lo mucho que le encantaba Fools Rush I y cómo pensó que esa película que hicimos juntos era probablemente su mejor película. A lo largo de los años, él y yo nos encontramos recordando ese momento significativo en nuestras vidas con un profundo sentido de nostalgia y gratitud”.

Salma se despidió de su amigo y colega prometiéndole que lo recordará por el “encantador corazón” que tuvo. “Amigo mío, te has ido demasiado pronto, pero seguiré apreciando tu tontería, tu perseverancia y tu encantador corazón. Adiós, dulce Matthew, nunca te olvidaremos”.

Al mensaje sumó algunas fotografías juntos tomados durante la década de los noventa, incluida una en la que posaron junto a George Clooney y Matt Damon.

Slama Hayek y Matthew Perry compartieron créditos en la exitosa comedia noventera Un impulsivo y loco amor, junto a otras leyendas del cine como John Bennett Perry, Jill Clayburgh, Jon Tenney, Carlos Gómez y Siobhan Fallon Hogan.

La película sigue la historia de Isabel (Salma) que se entera de que está embarazada después de haber pasado una noche de aventura con Alex (Matthew). Al enterarse, él acuerda con Isabel casarse para criar a su hijo, mientras ambos hacen malabares con sus respectivas vidas.