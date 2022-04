De Amber Heard a Grimes, el historial amoroso de Elon Musk

Elon Musk es uno de los empresarios más exitosos y talentosos del mundo de la ciencia, tecnología y negocios internacionales.

A sus 50 años presume de tener el título de la persona más rica del mundo según estimaciones de Forbes, con un patrimonio neto valorado en los $219 mil millones de dólares, muy por arriba de su competidor, Jeff Bezos, fundador de Amazon.

El dueño de Tesla, SpaceX y Neuralink no sólo ha sido afortunado en los negocios y por consecuencia a nivel financiero, sino que ha sido todo un rompecorazones que ha disfrutado del amor con varias mujeres.

A continuación te presentamos el historial amoroso de Elon Musk, conformado por sus novias conocidas hasta el momento y esposas.

Justine Wilson fue la primera esposa de Elon con quien se casó en 2000 cuando él comenzaba a construir su imperio tecnológico junto a su hermano Kimbal Musk.

Con Justin tuvo a su primer bebé, Nevada Alexander Musk, quien murió a las 10 semanas de nacido en 2002.

Posteriormente, en 2004, tuvieron a los gemelos Griffin y Xavier Musk; los trillizos Kai, Saxon y Damian Musk nacieron en 2006. La entonces pareja se separó en 2008.

Semanas después del divorcio con Justine, Elon comenzó a salir con Talulah y se casaron en 2010. Cuatro años más tarde se divorciaron por primera vez por petición de Elon, pero volvieron a casarse 18 meses después. Finalmente Riley pidió el divorcio y la separación definitiva en 2016.

Please enjoy this painfully awkward clip of Elon Musk, Talulah Riley (his wife at the time) and the least convincing "no" I've ever heard. pic.twitter.com/faKZQ1sne0