Demi Moore luce 'figura de impacto' en traje de baño a los 59 años

Demi Moore protagonizó una sesión fotográfica para promocionar la colección de trajes de baño que lanzó en colaboración con la marca Andie Swim.

A los 59 años, la actriz hizó alarde de su esbelta y cuidada figura ataviada con un monokini negro con revelador escote en V, tirantes gruesos, espalda descubierta y corte bajo en el área del bikini.

Lució su belleza casi al natural con una ligera capa de maquillaje en su rostro. En tanto, presumió su cabellera color negro azabachealborotada sobre los hombros por el aire.

Posó sobre una la cubierta de un bote de vela en el mar de Saint-Tropez, Francia haciendo alarde de su talento frente a la cámara; mostró su rostro sonriente y relajado.

Dentro de la misma publicación hecha en el perfil oficial de la marca, Demi aparece en un clip corto posando en un balcón de piedra con la costa francesa y el mar de fondo. Modeló el mismo atuendo dejando ver que la tela tiene relieve corrugado.

Asimismo, lució un traje one pice del mismo estilo pero blanco; lució este atuendo de espaldas dentro de una piscina.

Demi Moore ha estado trabajando en esta colección los últimos meses como diseñadora y modelo principal, durante el verano se encargó de hacer varias sesiones en el mar con diseños exclusivos de trajes de baño para todas las siluetas y otras prendas de playa.

En las últimas semanas ha sido vista paseando por París y las costas de Francia junto a su perro Pilaf y su novio Daniel Humm, un famoso chef suizo de estrellas Michelin y dueño de varios restaurantes de prestigio como el famoso Eleven Madison Park de Nueva York.

En abril pasado se dio a conocer que la pareja estaba saliendo luego de varios rumores sobre su romance y tras ser vistos juntos en la Semana de la Moda de París.

Una fuente le dijo a US Weekly: “Demi conoció a Daniel a través de amigos en común y congeniaron de inmediato. Es muy encantador, ama las cosas buenas de la vida y es extremadamente culto, además comparten el mismo sentido del humor diabólico y el sentido de la aventura".

La estrella de Ghost es una de las celebridades de Hollywood que mejor cuida su figura y mantiene su apariencia joven y a la moda.

De acuerdo con Women’s Health, la actriz se ejercita diario con cardio de baile de bajo impacto, pasea en bicicleta con frecuencia, no come carbohidratos y medita.

Además cuida su piel con una rutina de skincare especial, cremas humectantes, desintoxicantes, jabones y limpiadores de maquillaje que no reseque su piel y prioriza en la hidratación y no bebe alcohol.

En una entrevista con W Magazine reveló que también cuida su salud mental y autocuidado.

“No tengo ningún gran secreto.Pero definitivamente creo que la belleza comienza en el interior. Puedes hacer lo que quieras con el exterior, pero si el interior no se ve o no se siente bien, entonces no sé si cualquier cosa que hagas en el exterior va a ser suficientemente bueno”.

MA