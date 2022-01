Demi Rose posa en las alturas con bata traslúcida y deslumbra

La modelo británica Demi Rose conquistó Instagram al publicar su más reciente sesión de fotos donde posa arriba de una azotea con una piscina al fondo. La sede fue el paradisíaco destino de Ibiza, España.

La estrella de redes sociales presumió su figura de reloj de arena ataviada únicamente con una bata rosa traslúcida que dejó ligeramente abierta para mostrar su abdomen plano y piernas torneadas. Dejó suelta su cabellera, peinada en ondas marcadas, y lució un maquillaje discreto donde el iluminador y las amplias pestañas negras fueron protagonistas.

Demi Rose Mawby sumó 375 mil reacciones en la publicación que describió con el mensaje: “La hierba no es más verde del otro lado. Es verde donde la riegas”.

La influencer arrancó el 2022 con sesiones de fotos. Para una de ellas, posó vestida con top que tenía estampado de un oso de peluche; lo combinó con una minifalda negra ultracorta con moños rosas y un bolso de cuentas.

Presumió el nuevo color naranja de su cabello y lució un maquillaje impecable con delineado negro cat eye, color rosa en los párpados y en los labios. Su gato fue parte de la escena.

La nativa de Birmingham ahora goza de una fama descomunal, pero no siempre fue aceptada. Hace unos meses reveló que fue víctima de acoso escolar cuando era más joven.

“Nunca encontré mi lugar en la escuela, la gente era bastante desagradable y supongo que yo era diferente. La gente me molestaba y desde que me fui, he florecido”, confiesa.

Con el tiempo reforzó su autoestima y ahora es parte de la selecta lista de embajadoras de la marca Pretty Little Thing.

“Me siento cómoda en mi piel, pero nunca voy a estar 100% feliz porque todos quieren ser de cierta manera y todos tenemos nuestros propios complejos, pero hago ejercicio de cinco a seis veces a la semana para mi salud y bienestar general”, anotó.

En una entrevista para promocionar su nueva colección de PrettyLittleThing, dijo que las redes sociales son una gran oportunidad para alcanzar oportunidades. Ella encontró su vocación de modelo en MySpace y saltó al estrellato cuando abrió su cuenta de Instagram.

“Abrí Instagram porque alguien hizo un perfil falso de mí allí con 3000 seguidores y tenía mucha envidia. Yo estaba como, 'wow, ¿cómo puede alguien usar mis fotos obtener tanto?' Y luego simplemente abrí una cuenta y avancé”.

Recientemente se unió a la plataforma de contenido para adultos Only Fans porque Instagram no le permite subir fotografías al desnudo. “Ustedes lo pidieron y por supuesto que escuché. He estado trabajando en mi contenido exclusivo más candente ... ¡Estoy tan feliz de finalmente compartirlo contigo!”, dijo a sus seguidores.

