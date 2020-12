Demi Rose presume cinturita con diminuto bikini neón

Demi Rose disfrutó de sus recientes vacaciones de lujo a las Maldivas, y en redes sociales se ha encargado de recordarlas desde que regresó a su casa de Londres.

En esta ocasión, la celebridad de 25 años se dirigió a Instagram para compartir una fotografía tomada a la orilla de la playa apenas cubierta con un diminuto atuendo neón.

Destacó sus curvas de infarto y pequeña cintura con un traje de baño verde brillante compuesto por un sostén de triángulo y finos tirantes, a juego con un bikini de corte alto sobre las caderas.

Remató su look con un par de llamativos anillos plateados en ambas manos.

Lució su belleza delineada con un cat eye negro, amplias pestañas con rímel, labios nude y lijero blush rosado sobre las mejillas.

Su cabello se lució con extensiones hasta la cintura que se mostraron en mechones ondulados.

Posó a la orilla del mar cristalino, con la puesta de sol de fondo.

“Soñando”, escribió en la foto que de inmediato sumó más de medio millón de reacciones de sus más leales seguidores.

Este outfit ya lo había mostrado en un video corto que publicó de forma previa también en Instagram, sólo que le agregó aletas en los pies y una máscara de buceo.

En el clip, Demi Rose apareció practicando snorkel y disfrutando de las vistas a la vida marina que rodea las playas de las Maldivas, incluso nadó junto a una mantarraya.

“Recordando los momentos más mágicos. Maldivas”, puso en el pie de publicación.

A pesar que la modelo curvy parece disfrutar de su lujosa vida y viajes por el mundo, en una entrevista reciente dijo que ha estado luchando con su salud mental desde que perdió a sus padres a finales de 2018 y en 2019.

“Quiero decir, fue realmente difícil, he estado pasando por etapas en las que me siento peor y ahora estoy en un lugar donde me siento mucho mejor. Realmente se necesita tiempo”, dijo la británica en una videollamada a Sky News.