Este verano se celebra el Día Mundial del Bikini, en honor a aquella prenda protagonista de las vacaciones, sesiones fotográficas y posteos en redes sociales que acaparan la atención.

La festividad ocurre cada año el 5 de julio, este 2024 el Día Mundial del Bikini sucederá el próximo viernes.

¿Cómo surgió el Día Mundial del Bikini?

Esta celebración, insólita para algunos, fue creada en 1946 por Louis Réard, un ingeniero automotriz que trabajaba en la tienda de ropa interior femenina de su madre en París.

No hubo una idea como tal de crear un día dedicado al bikini , sino que la fecha hizo referencia al invento de Rénard.

La historia cuenta que Louis Rénard se percató que sus clientas doblaban los trajes de baño para hacerlos más pequeños y mostrar más piel, basado en esto, el francés decidió hacer sus propios trajes pequeños, casi como los que conocemos ahora como bikinis.

Inspirados en el invento de Rénard, las marcas del momento modificaron la producción de los trajes de baño y redujeron los tamaños y estilos.

Famosas que usan con orgullo y sensualidad los bikinis a pesar de la edad

Si bien el bikini parece ser en la actualidad exclusivo para mujeres jóvenes de tallas pequeñas, esto no es así.

Por lo regular, en redes sociales es normal ver a las celebridades del momento luciendo sus mejores bikinis, ya sea durante sus vacaciones o en campañas publicitarias, muchas veces sin importar el tipo de silueta que tengan o la edad.

Elizabeth Hurley

Tal es el caso de Elizabeth Hurley. La actriz británica, de 59 años, suele mostrarse en Instagram con los mejores diseños hechos para su marca Elizabeth Hurley Swim.

A sus 58 años, Hurley modela sus prendas mejor que en sus plenos 20 o 30 años, sin importar que los bikinis sean de múltiples colores, estilos atemporales o con escasos elementos.

Heidi Klum

Otra reina indiscutible de los bikinis es la modelo Heidi Klum , de 51 años. Es normal verla en Italia modelando pequeños diseños de lujo mientras se divierte en la playa con su esposo Tom Kaulitz o en sesiones fotográficas de marcas reconocidas.

La alemana ha dicho que trabaja en su silueta para lucir los bikinis con comidas bajas en grasa y con pocas calorías.

“Al principio, tenía que ser disciplinada con la comida, pero ahora ya me he acostumbrado a ello. Hay muchas opciones, solo hay que elegir las adecuadas, porque así no hay que luchar”, dijo en una entrevista con RED.

Jennifer Lopez

Ya sea en las playas de Europa o en campañas publicitarias, JLo sabe cómo usar un bikini con toda la sensualidad posible sin perder el estilo y elegancia.

A sus 54 años, la actriz y cantante apuesta por trajes de baño de grandes marcas como Dior para presumir la silueta de bailarina que conserva con entrenamiento físico que incluye abdominales, sentadillas con peso y mucho baile profesional de alto rendimiento.

Salma Hayek

La mexicana favorita de millones no pierde la oportunidad de brillar y lucir sensual a los 57 años con pequeños y coloridos bikinis.

A diferencia de varias celebridades de alto perfil, Salma Hayek apuesta por mostrar su silueta al natural, sin rutinas de ejercicio ni procedimientos estéticos.

Su belleza y figura de ensueño se lo debe a una alimentación equilibrada con antojos de vez en cuando; también hace meditación, yoga restaurativo, baile y relajación.