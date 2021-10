Dua Lipa y la arriesgada microfalda Versace que lució en Londres

La cantante Dua Lipa fue el centro de los reflectores cuando llegó a la fiesta Frieze y Versace el pasado viernes en Londres. Deslumbró ataviada con un conjunto Versace de la nueva colección Primavera-Verano 2022.

La estrella de 26 años lució un brillante top de tela verde y una microfalda morada con aberturas en la pierna izquierda apenas sostenidas por seguros dorados. Aumentó el glamour con tacones de satén verde lima.

Entre sus accesorios, destacó una reluciente cadena de oro, un brazalete y anillos a juego. También usó aretes en forma de seguro y una bolsa amarilla. Maquillaron sus ojos con smokey eyes, labial nude en la boca y llevó su cabellera en una coleta alta.

Foto: Grosby Group

La anfitriona Donatella Versace, de 66 años, sorprendió con un vestido negro de detalles plateados combinado con un maquillaje de ojos cargado y labial nude.

Dua Lipa se ha vuelto muy cercana a Donatella e incluso debutó como modelo en el desfile Versace que se realizó durante la Semana de la Moda de Milán.

Desfiló para mostrar un vestido de tela rosa, inspirado en un modelo vintage que usó Elizabeth Hurley. En esa pasarela también participó Lourdes Leon, hija de la cantante Madonna, y figuras consagradas como Emily Ratajkowski y Gigi Hadid.

Dua Lipa pasa por un gran momento a nivel profesional y personal. Dijo a la revista Rolling Stones que su noviazgo con Anwar Hadid, de 22 años, le dio paz mental.

La pareja pasó las vacaciones de Navidad con la familia Hadid, incluidas las hermanas Gigi y Bella, en la granja de la mamá Yolanda en Pensilvania. Durante su cuarentena previa en Londres adoptaron un cachorro juntos, el cual se ha vuelto el centro de sus vidas.

Pero su bienestar personal se ha trasladado al profesional. Declaró que escribió las canciones de su álbum Future Nostalgia cuando se sentía feliz, en parte gracias a su relación con Hadid.

“Cuando estaba creando mi primer álbum, mucho de lo que estaba pasando en mi vida era sobre la angustia. Esta vez (con Future Nostalgia), me sentía tan feliz y las cosas iban tan bien. Pensé: 'Está bien, necesito poder retratar este sentimiento de una manera que no me parezca cursi’”, relata.