Halle Bailey ya es toda una estrella de cine como protagonista del live action de La Sirenita.

Conoce algunos datos sobre la actriz del momento.

¿Quién es Haile Bailey, la actriz de La Sirenita?

Halle Lynn Bailey, de 23 años, nació el 27 de marzo del 2000 en la ciudad de Atlanta, Georgia.

Fue educada en casa y desde temprana edad le enseñaron a tocar la guitarra, el violín y el piano.

Durante su adolescencia se mudó junto a sus padres y hermanos a Los Ángeles , sitio en donde comenzó su carrera artística.

Las películas y programas de televisión de Halle Bailey

La carrera actoral de Halle Bailey comenzó en 2006 cuando participó en la película protagonizada por Queen Latifah, Las últimas vacaciones.

A los 12 años, la actriz participó en Let it Shine, un musical de Disney Channel.

Poco después debutó en el thriller Dont Breathe (2016) donde ganó notoriedad y consiguió actuar en varios programas de televisión, entre ellos destacan: The Mayor, Family Guy y The Night Shift.

En 2019, Halle firmó nuevamente con Disney para interpretar a Sky Forster en el programa de televisión, Grown-ish. Dicha actuación la llevó a una nominación a Mejor Actriz de Reparto en una Serie de Comedia en los NAACP Image Awards.

Bailey fue elegida por Rob Marshall para darle vida a Ariel en el nuevo live-action de Disney , La sirenita.

La cinta llegará a cines el 25 de mayo en México y el 26 a Estados Unidos.

Hailey Bailey es cantante y compositora

Hailey Bailey forma parte del grupo del dúo musical Chloe x Halle, junto a su hermana mayor, Chloe Bailey.

Los álbumes Suggar Symphony, The Kids Are Alright y Ungodly Hour las llevaron a obtener cinco nominaciones en los Premios Grammy.

En medio de su auge, el grupo de R&B logró formar parte de los actos de apertura de las giras The Formation World Tour de Beyoncé y Cheers to the Fall Tour de Andra Dayé.

Alrededor de ese tiempo, también comenzaron a hacer olas por su estilo y apariencia bohemia.

Su último lanzamiento se reconoce en abril de 2019, donde lanzaron la canción Be Yourself para la película Little.

Fortuna de Hailey Bailey

Hailey Bailey ha concebido un patrimonio de 1 millón de dólares alrededor de su trayectoria como cantante y actriz, según Celebrity Net Worth.