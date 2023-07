Eiza González hizo pausa a sus múltiples proyectos laborales para salir de vacaciones por las costas de Italia, acompañada de su amiga y actriz Michelle Rodriguez.

Los paparazzis la captaron haciendo alarde de su figura de impacto con un pequeño traje de baño en tonalidades pasteles, diseñado con olanes bajo las copas de triángulo y en el resorte de bikini thong.

Ambas prendas ayudaron a destacar su silueta en la que trabaja para las películas de acción y para lucir como una diosa de la moda en las campañas publicitarias que hace.

Mostró su belleza al natural sin maquillaje en el rostro, con su cabellera alborotada por la humedad del mar, ya que fue vista nadando y saltando desde el yate hacia el agua para refrescarse.

Eiza González se face en bikini de olanes en paseo en yate con Michelle Rodriguez. Foto: The Grosby Group

Eiza se unió a sus amigos Michelle Rodriguez y el productor Mohammed Al Turki en su viaje a Cerdeña, durante el cual han disfrutado de paseos en lujosos yates y días interminables de sol en las playas.

Antes de recorrer las costas europeas, Eiza estuvo vacacionando en Hawái y asistió a varios desfiles en la Semana de la Moda de París, como el exclusivo show de Fendi en Francia.

Hace unos días Eiza González fue vinculada románticamente a Lewis Hamilton, el piloto de la Fórmula 1 que supuestamente está saliendo con Shakira.

El reportero Jordi Martin, que ha seguido a Shakira de cerca desde su mudanza a España y ahora a Miami, dijo que la colombiana no está molesta por la salida de Lewis con Eiza, ya que en la relación que tienen “hay libertad” y no tienen nada serio todavía.

“Me cuentan que entre los dos sabían muy claramente que no había nada serio y que había total libertad entre uno y otro para hacer lo que quisieran”, dijo Martin en un video.

Más allá de su cercanía con Lewis como amigos, Eiza no ha estado saliendo románticamente con nadie y por el contrario está enfocada en sus múltiples proyectos como los estrenos de 3 Body Problem y The Ministry of Ungentlemanly Warfare con Henry Cavill y Jake Gyllenhaal.

Este último filme contará un thriller de acción y espías de la Segunda Guerra Mundial. La película fue grabada en Nueva Zelanda y requirió que Eiza se convirtiera en una experimentada francotiradora militar.

Todavía no hay fecha de estreno, pero se estima que llegará a las pantallas de los cines mundiales el siguiente año.