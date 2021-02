El bikini estampado con el que Kim Kardashian 'robó miradas'

La empresaria Kim Kardahian elevó la temperatura de Instagram al compartir una fotografía en bikini de su último viaje a la playa.

La estrella de redes sociales posó para la cámara ataviada con un espectacular traje de baño estampado con cordones que se ataron a su diminuta cintura.

Hizo alarde de la figura tonificada que posee a los 40 años y combinó su look con lentes de sol. Lució su rostro sin maquillaje y dejó suelta su cabellera negra ante el viento. Sumó más de 2 millones de reacciones en una hora.

Kim Kardashian viajó con todas sus hermanas a las Islas Turcas y Caicos para celebrar el tercer cumpleaños de Stormi Webster, la hija de Kylie Jenner y Travis Scott. Kim Kardashian también llevó al viaje a sus hijas North y Chicago.

En otra fotografía del viaje, presumió sus piernas esculpidas al usar un diminuto bikini en color café. Usó un paliacate sobre la cabeza y lentes de sol para reunir más de 4 millones de ‘Me gusta’.

Kardashian realizó el viaje en medio de los rumores que aseguran que se divorciará del rapero Kanye West. Una fuente dijo al medio Page Six que la próxima temporada de Keeping Up With The Kardashians mostrará el matrimonio 'Kimye' por la borda. .

“Filmaron a Kim hablando de sus problemas matrimoniales. Pero todos los involucrados tienen un acuerdo de no divulgación, porque la temporada final no se proyectará hasta más tarde en 2021”, señaló el informante.

Un nuevo tráiler de la última temporada se lanzó esta semana y, aunque nunca se mencionó a Kanye, se vio a Kim llorando por el final del programa.

Keeping Up With The Kardashians llegará a su fin este año después de un total de 20 temporadas, convirtiendo en estrellas millonarias a todas las mujeres de la familia.

