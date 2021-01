El diminuto bikini con el que Kylie Jenner arrasó en México

Kylie Jenner cambió la ropa invernal que utilizó en su viaje familiar a Aspen por diminutos bikinis y ropa veraniega para disfrutar del clima de su siguiente escapada a la playa.

La empresaria de 23 años se ha encargado de documentar sus vacaciones de lujo en playas mexicanas a través de redes sociales donde ha conseguido millones de likes y comentarios de sus más fieles fanáticos.

En sus últimas actualizaciones, Kylie se dejó ver de vacaciones a la orilla de una piscina infinita que rodeó la terraza privada del resort en donde se está hospedando en México.

Presumió sus curvas de infarto con un diminuto traje de baño de dos piezas en color durazno, el cual estuvo conformado por un sostén strapless de tela acanalada y un escaso bikini de corte bajo.

El diseño fue combinado con una cadena de piedras brillantes alrededor de la cintura, múltiples anillos dorados, collares, pendientes y brazaletes en la muñeca izquierda.

La celebridad lució su belleza con una pesada capa de maquillaje en tonos bronceados y su cabellera marrón peinada con largas extensiones.

En una publicación en la que posa de pie escribió en español “Sol, solecito, calientame un poquito”, mientras que otra fue titulada con “Soñando”.

Su último post se trató de un video corto donde presumió del atardecer mexicano, con las nubes rojizas y un cielo a punto de oscurecer.

En sus historias dejó ver que se encuentra vacacionando con su hermana Kendall, Stassie Baby y un amplio grupo de amigos.

Este es el segundo viaje vacacional del año que hace con su hermana, en el primero se dirigieron a una millonaria mansión ubicada en las montañas heladas de Aspen junto a su madre Kris, Corey Gamble y Fai Khadra.

Las Jenner y su séquito de amigas fueron vistas la mañana del martes abordando un jet privado en Los Ángeles California, al cual Kylie llegó en su lujoso Lamborghini rojo.

Su escapada se produce después de que Caitlyn Jenner la elogió y habló de su relación en una entrevista con The Skinny Confidential Him & Her.

La celebridad de 71 años reveló que es más cercana a la líder de Kylie Cosmetics que a cualquier otro de sus nueve hijos y que suelen encontrarse para cenar al menos una vez por semana.

“Voy allí y ella siempre tiene estas excelentes comidas preparadas, ella no las hace, ¡pero son tan buenas! Es mejor que un restaurante”.

“Sólo tomamos una copa de vino y hablamos de cosas y esto y aquello. Desde ese punto de vista, estamos mucho más cerca. Kylie es sólo la excepción a la regla. Quiero decir, ella es simplemente… hace que todas las estrellas se junten”.

