La celebridad Kim Kardashian encendió las redes sociales al posar para su cuenta de Instagram. Esta vez no necesitó de una gran producción para la sesión fotográfica, únicamente se tomó una selfie.

Kardashian, de 42 años, mostró su figura curvilínea ataviada con un bikini negro de cuero que resaltó su silueta de reloj de arena.

Resaltó la belleza de su rostro con un maquillaje contouring compuesto por base, rubor, labial nude y amplias pestañas negras. Remarcó sus cejas y miró a la cámara.

Dejó suelta y ligeramente despeinada su cabellera negra. Sumó casi 4 millones de reacciones de sus fanáticos y decenas de comentarios.

El bikini negro es parte de su colección de SKIMS.

Hace poco, Kim Kardashian confirmó que retomó sus entrenamientos con su entrenadora personal para recuperarse del jet lag después de presentarse en Europa para el show de Dolce & Gabbana y para filmar su serie The Kardashians.

“Nada como un entrenamiento de 2 horas con Senada Greca para recuperar mi desfase de horario. Terminar fuerte es la mejor sensación que existe para marcar un buen ejercicio fuera del programa diario", compartió.

Kim Kardashian está en boca de todos tras presentarse en un episodio del podcast Angie Martinez IRL, donde confesó que teme que sus futuros novios estén “asustados” por su exmarido Kanye West.

Photo © 2022 Backgrid/The Grosby Group/ El diminuto bikini negro con el que Kim Kardashian arrasó en ‘selfie’

Aunque recientemente se consumó el divorcio legal, el rapero acosó e intimidó al comediante Pete Davidson, la más reciente expareja de Kim Kardashian.

“Hay una parte de mí que dice: 'Oh, Dios mío, ¿todos se asustarán porque no tengo al ex más fácil?'. No creo que sea justo para mí poner a alguien en esa situación o traer a una nueva persona que podría ser súper inocente. ¿Por qué tendría que vivir de esa manera?”, dijo.

Kim es madre de cuatro hijos con Kanye: North, Saint, Chicago y Psalm. Se conmovió hasta las lágrimas cuando explicó lo difícil que es criar a sus hijos con su exmarido.

“Es jodidamente difícil. No sé si me volveré a casar, pero tendré parejas. Absolutamente. El divorcio es lo suficientemente difícil para nuestros hijos, y la obsesión de Kanye por tratar de controlar y manipular nuestra situación de manera tan negativa y pública solo está causando más dolor para todos”, añadió.